Преди протеста в столицата за честен вот, правна комисия отмени заседанието си за промени в Изборния кодекс

Заседанието на Комисията по конституционни и правни въпроси, на което трябваше да бъдат гледани промени в Изборния кодекс (ИК), е отменено. Заседанието беше насрочено за 14:30 ч. днес и бе предвидено да се разгледат на първо четене промени в Изборния кодекс (ИК), внесени от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ), с които се въвежда 100% машинно гласуване. В дневния ред беше и второто четене на общ законопроект за изменения в ИК.

След края на удълженото пленарно заседание информацията за отменянето се появи на сайта на Народното събрания. Това се случи, след като представителите на ЦИК, сред които председателят на комисията Камелия Нейкова, експерти и журналисти чакаха повече от два часа.

До последно информацията гласеше, че комисията ще започне работа 10 минути след края на пленарното заседание.

Засега няма насрочено ново заседание на Правната комисия.

Oт „Да, България“ изразиха мнение, че заседанието е отменено заради страх от протеста, насрочен за 18:00 ч. , написаха във фейсбук от формацията.

Със сходен коментар излязоха и от „Продължаваме промяната“. „Изплашиха се и отложиха комисията за промени в Изборния кодекс! Днес в 18:00 ч. да им покажем, че няма да стане по техния начин!“, гласи тяхната позиция.

„Избягаха, за да не ги залостят протестиращите в Народното събрание“, коментира лидерът на Възраждане Костадин Костадинов.

Днешното пленарно заседание беше удължено и вместо да приключи в 14:00 ч., краят му дойде малко преди 16:30 ч., когато депутатите приеха на първо четене промени в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.