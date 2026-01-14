ПП-ДБ върнаха мандата на президента, зоват на протест за честен вот пред НС в 18 ч.

„За“ и „против“ как да се гласува – с хартия, 100% машини или сканиращи устройства
От името на ПП- ДБ Надежда Йорданова върна като неизпълнен проучвателния мандат, веднага след като държавният глава Румен Радев й го връчи на „Дондуков“ 2.
Йорданова заяви пред президента днес, че с решение на парламентарната група й е възложено формално да изпълни процедурата като приеме мандата и веднага го върне като неизпълнен. Решението е мотивирано от това, че в 51-то Народно събрание няма възможност да бъде формирано реформаторско мнозинство, което да разгради модела на завладяваната държава, каза Йорданова. Тя добави, че стотиците хиляди хора на площада и улиците искат честни избори веднага и това е централният въпрос, който занимава обществото и политиците – да се осигури прозрачен, честен и свободен изборен процес.
Тя подчерта, че ПП-ДБ многократно са отстоявали позицията, че най-добрите, прозрачни и безпроблемни избори са били тогава, когато българите гласуваха 100% с машините.
Тогава беше най-бързо отчетеният вот с най-малко нарушения, каза тя.
Затова настояваме тази процедура да се върне и сме силно обезпокоени от това, че мнозинството, което си отива, иска да подмени волята на българите и набързо, на тъмно да наложи т.нар. сканиращи устройства, посочи Йорданова.
Според нея е видно, че това е подготвено в правната комисия на парламента. Ние ще се противопоставяме на всички тези опити да бъде опорочен вота на избирателя, подчерта тя.
Надежда Йорданова призовава гражданите в 18:00 ч. тази вечер да излязат на площад „Независимост“ и да заявят своята воля и искане за честни избори. Единственият начин да върнем доверието в институциите е максимално бързо много хора да излязат да гласуват и да бъдат уверени, че техния вот ще бъде отчетен правилно, заяви тя.
В началото на седмицата премиерът в оставка Росен Желязков върна като кандидат за премиер на ГЕРБ-СДС неизпълнен проучвателния мандат за съставяне на правителство веднага след като го получи от президента Румен Радев.
Според Конституцията държавният глава предстои да възложи на някоя от другите парламентарни групи да посочи кандидат за министър-председател.
Правна комисия
За днес е предвидено и заседание на Комисията по конституционни и прави въпроси, на което ще бъдат разгледани предложенията на 5 парламентарни групи за промени в Изборния кодекс. Управляващи в оставка и опозиция се разминават в позициите си за премахване на хартиените бюлетини и за начина, по който да става гласуването с машини и преброяването на получените гласове.
От ИТН, които са част от управляващата коалиция в оставка, настояват за машинно гласуване, но с машини, различни от досега използваните. Зам.-председателят на партията Станислав Балабанов:
„Със сканиращи устройства, които имаме готовност да бъдат интегрирани в секциите. Ще спрем „ала-балата“ с машините – това нарицателно определение не го заложихме ние, заложиха го лидерите на „Продължаваме промяната“ – Демократична България“. От друга страна избирателните списъци да бъдат изчистени от така наречените мъртви души“.
Изчисленията, колко ще струват новите машини от ИТН ще представят по време на дебата в пленарната зала, уточни Балабанов, като допусна, че те могат да бъдат наети. Практическата страна на гласуването със сканиращи машини обясни така:
„Всеки български граждани, примерно, е пускал фишове в тото пункт – фишът се попълва, влиза в машина, която го сканира и ти дава разписка с резултатите, сиреч с числата, които ти си попълнил. По този начин ще изчистим и възможността за допускане на грешки или умишлено фалшифициране на бюлетини“.
От ПП-ДБ обаче категорично се противопоставят. Според съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов това е ход за запазване на досегашните схеми:
„Това е тактически ход на Пеевски и Борисов. Те запазват всички схеми за купуване и манипулиране на гласове. Връща се индианската нишка, която в балканските държави се нарича български влак. Ние сме износител на изборна манипулация. Това е, когато се вкарва една бюлетина – тя се вкарва попълнена, а след това се изкарва непопълнена. И така си върви купуването на гласуване със 100% гаранция, че всеки купен глас е правилен, а не е объркан“.
Божанов настоя: „Ние предлагаме 100 процента машинно гласуване, както беше на изборите 2021 година. Машините се доказа, че произвеждат чисти избори“.
От „Възраждане“ подкрепят предложението на ПП-ДБ. Зам.-председателят на партията Петър Петров посочи:
„Ние от „Възраждане“ сме против каквото и да било оставане на хартиените бюлетини, или т. нар. хартиено гласуване, под някаква форма. Дори и то да бъде сканирано впоследствие. Считаме, че това не препятства изборите измами и изборните престъпления“.
Сред другите им предложения са премахване на номерата на партиите в бюлетините и подреждането им по азбучен ред, както и актуализиране на състава на ЦИК след всеки парламентарен вот.
От БСП, които също имат свой проект за промени,още нямат коментар.
Още по време на връчването и връщането на първия мандат на ГЕРБ я предложи премиерът в оставка Росен Желязков, а днес и лидерът на ПП Асен Василев повтори същото. Аргументите му са, че първата седмица на април е великденска ваканция, а на 12 април е самият Великден и не е удачно за избори.