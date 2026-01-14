ПП-ДБ върнаха мандата на президента, зоват на протест за честен вот пред НС в 18 ч.

„За“ и „против“ как да се гласува – с хартия, 100% машини или сканиращи устройства

От името на ПП- ДБ Надежда Йорданова върна като неизпълнен проучвателния мандат, веднага след като държавният глава Румен Радев й го връчи на „Дондуков“ 2.

Йорданова заяви пред президента днес, че с решение на парламентарната група й е възложено формално да изпълни процедурата като приеме мандата и веднага го върне като неизпълнен. Решението е мотивирано от това, че в 51-то Народно събрание няма възможност да бъде формирано реформаторско мнозинство, което да разгради модела на завладяваната държава, каза Йорданова. Тя добави, че стотиците хиляди хора на площада и улиците искат честни избори веднага и това е централният въпрос, който занимава обществото и политиците – да се осигури прозрачен, честен и свободен изборен процес.

Тя подчерта, че ПП-ДБ многократно са отстоявали позицията, че най-добрите, прозрачни и безпроблемни избори са били тогава, когато българите гласуваха 100% с машините.

Тогава беше най-бързо отчетеният вот с най-малко нарушения, каза тя.

Затова настояваме тази процедура да се върне и сме силно обезпокоени от това, че мнозинството, което си отива, иска да подмени волята на българите и набързо, на тъмно да наложи т.нар. сканиращи устройства, посочи Йорданова.

Според нея е видно, че това е подготвено в правната комисия на парламента. Ние ще се противопоставяме на всички тези опити да бъде опорочен вота на избирателя, подчерта тя.

Надежда Йорданова призовава гражданите в 18:00 ч. тази вечер да излязат на площад „Независимост“ и да заявят своята воля и искане за честни избори. Единственият начин да върнем доверието в институциите е максимално бързо много хора да излязат да гласуват и да бъдат уверени, че техния вот ще бъде отчетен правилно, заяви тя.

В началото на седмицата премиерът в оставка Росен Желязков върна като кандидат за премиер на ГЕРБ-СДС неизпълнен проучвателния мандат за съставяне на правителство веднага след като го получи от президента Румен Радев.

Според Конституцията държавният глава предстои да възложи на някоя от другите парламентарни групи да посочи кандидат за министър-председател.