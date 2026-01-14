Радев призова всички партии в парламента да направят така, че да се повиши  доверието в изборния процес. Неговата позиция е за въвеждане на 100% машинен вот и електронно отчитане.

Партиите да видят назад в историята от последните пет-шест години кога изборите бяха най-честни, прозрачни и с най-голямо доверие, с най-бързо и обективно отчитане на резултата и да предприемат необходимите законови промени, така че всеки българин да бъде сигурен, че неговият глас ще бъде отчетен правилно“, призова за пореден път Румен Радев.

Основните политически сили през последните дни, а включително и днес, си харесаха датата 29 март за избори и призоваха държавния глава да насрочи вота тогава.