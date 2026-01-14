Румен Радев към политиците: Големият въпрос е не на коя дата ще бъде вота, а какви избори ще правим

Президентът Румен Радев призова политическите лидери да четат решението на Конституционния съд за частичното касиране на последните парламентарни избори, когато „Величие“ влезе в НС едва след произнасянето, а не да съветват държавния глава на коя дата да насрочи вота.

„Големият въпрос тук е не кога ще бъдат изборите, а какви избори ще правим“, заяви президентът Румен Радев, след като Надежда Йорданова от ПП-ДБ върна неизпълнен мандата за съставяне на правителство.

„И аз очаквам ръководители на политически партии не да ми казват кога да насроча изборите, а да проявят политическа инициатива и отговорност, да се запознаят с решението на КС от 13 март, което описва само част от безобразията на последните парламентарни избори“, каза още президентът.

Президентът подчерта, че вариантите за съставяне на правителство в 51-ия парламента рязко се редуцират след връщането на папката и от ПП-ДБ.

„С този отказ възможностите за съставяне на правителство в рамките на 51-ия парламент силно се стесняват„, каза държавният глава.