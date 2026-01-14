Президентът Румен Радев призова политическите лидери да четат решението на Конституционния съд за частичното касиране на последните парламентарни избори, когато „Величие“ влезе в НС едва след произнасянето, а не да съветват държавния глава на коя дата да насрочи вота.
„Големият въпрос тук е не кога ще бъдат изборите, а какви избори ще правим“, заяви президентът Румен Радев, след като Надежда Йорданова от ПП-ДБ върна неизпълнен мандата за съставяне на правителство.
„И аз очаквам ръководители на политически партии не да ми казват кога да насроча изборите, а да проявят политическа инициатива и отговорност, да се запознаят с решението на КС от 13 март, което описва само част от безобразията на последните парламентарни избори“, каза още президентът.
Президентът подчерта, че вариантите за съставяне на правителство в 51-ия парламента рязко се редуцират след връщането на папката и от ПП-ДБ.
„С този отказ възможностите за съставяне на правителство в рамките на 51-ия парламент силно се стесняват„, каза държавният глава.
Радев призова всички партии в парламента да направят така, че да се повиши доверието в изборния процес. Неговата позиция е за въвеждане на 100% машинен вот и електронно отчитане.
„Партиите да видят назад в историята от последните пет-шест години кога изборите бяха най-честни, прозрачни и с най-голямо доверие, с най-бързо и обективно отчитане на резултата и да предприемат необходимите законови промени, така че всеки българин да бъде сигурен, че неговият глас ще бъде отчетен правилно“, призова за пореден път Румен Радев.
Основните политически сили през последните дни, а включително и днес, си харесаха датата 29 март за избори и призоваха държавния глава да насрочи вота тогава.