С лъжлив финт ИТН преметна опозицията и спаси охраната на Пеевски и Борисов от НСО

След промяна на вота на ИТН Народното събрание отхвърли на първо четене промените в Закона за НСО, които предвиждаха да отпадне охраната на депутатите, а службата да пази само председателя на парламента, премиера и президента.

Законът беше внесен от ПП-ДБ, а главната му цел беше свалянето на охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на санкционирания за корупция водач на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Законопроектът, който беше внесен от Ивайло Мирчев и група народни представители на 10 декември миналата година, първоначално беше приет със 115 гласа „за“, 95 „против“ и 9 „въздържал се“.

Вносителите аргументираха инициативата с необходимостта от ефективно изразходване на публични средства и принцип на равнопоставеност.

„Под булото на класифицираната информация се осигуряват едни привилегии и ние не можем да разберем има ли действително застрашеност за едно лице или няма. Със законопроекта се предлага отмяната на охраната на всички лица, които са народни представители или други лица, които по някакъв начин са определяне като важни за националната сигурност.

Това не изключва възможността да има данни за застрашеност. Въпросът е, че има достатъчно много начини извън НСО тези хора да бъдат охранявани при такава конкретна застрашеност“.

„Този закон няма да постигне нищо, абсолютно нищо, с изключение на това, че ще увреди трудовите правоотношения на служителите в НСО. Само това ще се получи“, каза Маноил Манев от ГЕРБ, цитиран от БНР.

През декември при дискусията по законпоректа в Комисията по вътрешна сигурност същият депутат Манев заяви: “ ГЕРБ ще гласуваме „за“ законопроекта, за да можем да направим абсолютно всичко възможно всяка част, която е възможно да бъде декласифицирана – разсекретена“.

„Популизмът, който завладява залата, ми се струва погрешен и не бива грешки в изпълнението на един закон да водят до неговата промяна. Беше редно да бъдат направени предложения за начина, по който се преценява застрашеността на едно лице, а не да се премахва възможността значими за държавата народни представители, и това важи най-вече за опозицията, да бъдат охранявани„, заяви Наталия Киселова от БСП.

От ПП-ДБ поискаха законопроектът да се гласува веднага и на второ четене, с което да бъде окончателно приет, но по искане на групата на „ДПС-Ново начало“ беше обявена 30-минутна почивка.

След осмислена почивка, „Има такъв народ“ поиска прегласуване, оказа се, за да гласуват „въздържал се“ и така законопроектът беше отхвърлен с 99 гласа „за“, 95 „против“ и 28 „въздържал се“.

Подкрепа декларираха 36 депутатите от ПП-ДБ, 31 от „Възраждане“, трима от БСП-ОЛ, 11 от АПС, 10 от МЕЧ и 8 от „Величие“.

Промените бяха отхвърлени с гласовете на 63 депутатите от ГЕРБ-СДС, 27 от ДПС-НН, един от БСП-ОЛ и четирима, нечленуващи в ПГ.

11 от БСП-ОЛ, 16 от ИТН и един депутат, нечленуващ в група, гласуваха „въздържал се“.

От парламентарната трибуна депутатът от „Възраждане“ Петър Петров коментира, че промяната на вота е резултат от политически договорки и натиск зад кулисите. Подкрепиха го от МЕЧ в лицето на Кирил Веселински:

„Само за 30 минути ИТН, Тошко Йорданов и цялата им група усети Делян Пеевски някъде по тъмните стаички в парламента или и аз не знам къде. Така, както „Има такъв народ“ подкрепиха „Ново начало“, за да не мине този законопроект, така ще подкрепят днес и в Правна комисия отново ДПС“.

Тошко Йорданов (ИТН), че от партията са щели да подкрепят промените и на второ четене. Но са сменили позицията си, защото са се подразнили от искането на ПП-ДБ законопроектът да бъде приет още днес и на второ гласуване – едно неубедителон обяснене, тъй като искането за гласуване в един ден на две четения е процедура многоктрано извършвана от НС, особено от управляващите.

„Ясно е, че вие сте отписали влизането в парламента“, каза Божидар Божанов (ПП-ДБ), обръщайки се към ИТН.

Според него обаче събитията от днес са показали ясно как точно се управлява България.

С неприемането на този законопроект остава сегашната практика всички депутатите, „значимите“ Борисов и Пеевски, да продължават да ползват охрана от НСО.