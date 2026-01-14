Съдия Цариградска за думите на Пиронева, че са я „отказали“ да бъде европрокурор: Единственият й шанс е да си отвори устата, а не да крие престъпления на шефовете си

Разбрах, че такова изявление е депозирано.“ (Репликата е от днешното изслушване на Десислава Пиронева пред комисията за подбор на нов европейски прокурор)

Баз да каже твърдо – сама ли го е подала или не, продължи, че „това беше молба на тогавашния главен прокурор, когато ме помоли да стана част от екипа му“. (По същото време тя става зам. на Гешев – б.а.).

Ако Пиронева казва истината, че изявление за отказ от участие в процедурата е депозирано без нейно знание и съгласие, то това е документно престъпление, за което тя е знаела, но си е замълчала, а сега го нарича “молба”.

Такива “жертви” на статуквото позволяват да им се запушва устата с “понижение чрез повишение”, взимайки големите заплати срещу мълчание (така и Йордан Петров, пазителят на архивите на съдебните брокери, днес е върховен прокурор).

Ако Пиронева притежаваше базовите качества на магистрат, нямаше да си мълчи, знаейки за извършено престъпление и то в процедура за европейски прокурор.

Циничното сравнение на Антон Станков относно способността на съдебната система да се самореформира (колкото гробище може да се премести с помощ отвътре), отдавна не е актуално.

Днес сме изправени пред гробище (мълчаливите магистрати), в което активни престъпници в тоги заедно с аватари като Еврото и Нотариуса мародерстват, използвайки “правосъдие” вместо мускули и бухалки.

Единственият “достоен exit” на всички като Пиронева е да си отворят устата за тежките престъпления на шефовете си (наречени от нея “молба на главния прокурор”), на които слугуват, а не да се представят като алтернатива.