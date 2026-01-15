Киселова: Не е време за сканиращи устройства, но проблеми има и с машинното, с хартиеното гласуване

БСП няма да поддържа предложения, които могат да се тълкуват като ограничаване на правото на глас. Това заяви в студиото „Здравей, България“ по Нова тв доц. Наталия Киселова, депутат от „БСП–Обединена левица“ и бивш председател на Народното събрание.Тя коментира пявилите се твърдения, че партията иска да въведе изискване за предварителна активна регистрация на граждани, които не са гласували на предишни избори.

„Към момента не е коректно да поддържаме такова предложение, защото при кратки срокове между приемането и прилагането му това изглежда като възпрепятстване на избирателното право“, казва Киселова. По думите ѝ, когато изборите „чукат на вратата“, подобни идеи създават излишна суматоха и недоверие. Необходима е поне една година време до изборите, за да бъде въведена подобна идея.

„Когато няма достатъчно време между приемането на една промяна и нейното прилагане, това изглежда като ограничение, а не като мярка за стимулиране на гласуването“, добави Киселова и уточни, че именно затова БСП ще оттегли този текст при обсъждането му в парламентарната комисия.

По думите ѝ обаче натрупаният опит показва, че проблеми има и при двата вида гласуване. „Доказаните манипулации са при хартиения вот, но в последните спорове, включително около изборите за кмет на голяма столична община, проблемите се появиха при машинното гласуване“, посочи тя. Според нея прибързаните промени „в 12 без една минута“ могат да доведат до още по-голям хаос.

Според нея една от основните причини за настоящата политическа криза е именно липсата на доверие към изборния процес и към Народното събрание. „Каквато и промяна да се прави, тя трябва да бъде подкрепена от всички парламентарни групи, иначе рискуваме да задълбочим разделението“, добави депутатът.

Киселова заяви, че официалната позиция на БСП ще бъде представена в Комисията по конституционни и правни въпроси, но подчерта личното си убеждение, че страната не е готова за нови технологични експерименти в изборния процес.

„Моето мнение е, че към момента не сме готови да въвеждаме сканиращи устройства“, каза тя, като уточни, че подобни решения трябва да се вземат след сериозна координация с Централната избирателна комисия.

Киселова обръща внимание и на факта, че на последните избори повече избиратели са предпочели хартиеното гласуване, което също трябва да бъде отчетено при бъдещи решения.