Мнозинството в правна комисия отхвърли законопроекта на „ПП – ДБ“ за 100% машинно гласуване

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Направена е първа стъпка за смяна на машините със сканиращи устройства

Парламентарната правна комисия отхвърли на първо четене законопроекта на „Продължаваме промяната-Демократична България“ за промени в Изборния кодекс (ПП-ДБ) за 100% машинно гласуване.

„За“ промените бяха шестима депутати – от „Продължаваме промяната-Демократична България“, (ПП-ДБ), „Алианс за права и свободи“ (АПС ), „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и „Величие“.

Седем народни представители бяха против – от „БСП,-Обединена левица“, „Има такъв народ“ (ИТН) и „ДПС-Ново начало“.

Въздържаха се 7 депутати – от ГЕРБ-СДС и „Възраждане“.

Законопроектът цели възстановяването на изцяло машинно гласуване като основен и единствен начин за гласуване с изключение на изрично предвидените в закона случаи с оглед ограничаване на недействителни бюлетини и човешки грешки при отчитане на резултатите, посочват вносителите от ПП-ДБ.

Предвижда се хартиената бюлетина да остане само за населени места с до 300 души. Предлага се и 100% контролно преброяване на разписките.

Идеята на вносителите е да се повиши прозрачността и да се възстанови доверието на гражданите в изборния процес.

Предвижда се устройствата да отпечатват протокол с резултатите от вота, а също и разписки за всеки подаден глас, които да се преброяват след края на изборния ден.

Идеята бе подкрепена и от митинга – протест от сряда в столицата. За такова гласуване се обяви и президентът Румен Радев.

Вижданията на Висшия адвоктаски съвет съвпаднаха напълно с предпочитанията на управляващото мноинство. Адвокат Валя Гигова призова да не се извършват радикални промени в кодекса, да се запази възможността за избор между хартия и машина при гласуване и да се броят разписките, разпечатани от устройствата.

Изразената позиция, изказана от Гигова, съвпада напълно със становищата на Делян Пеевски и Бойко Борисов.

По – рано Делян Пеевски обяви, че партията му подкрепя скенерите, срещу които вчера ПП-ДБ организира протест. Ако това не стане, тогава Изборният кодекс не трябва да се променя, смята той – позиция, сходна с изразената от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов предния ден.

Предстои разглеждането в комисията на втория законопроект с промени в Изборния кодекс, който обединява множество и разнообразни предложения на различни политически сили.

В него e заложена идеята за замяна на сегашните машини с нови – скенери, броящи хартиени бюлетини. По искане на Възраждане съставът на ЦИК да се промени от 15 на 25 членове, като всяка парламентарна формация излъчи представители, пропорционално на резултатите си от последните избори.

По–късно от ГЕРБ, „ДПС-Ново начало“, БСП и ИТН приеха на второ четене първия текст, с който се премахва машинното гласуване и се заменя с устройства, сканиращи хартиени бюлетини. Малко след това заседанието приключи, но разглеждането на текстовете в комисията ще продължи утре.

По време на заседанието се разбра, че работната група, написала конкретните предложения за сканиращите устройства, се състои само от представители на управляващите. Според предпочитанията им Министерският съвет ще упражнява контрол върху съхранението на оптичните устройства за сканиране на бюлетини, а ЦИК – върху изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали.

Цветозар Томов от ЦИК коментира, че комисията би трябвало да запази контролните си функции около удостоверяването на машините за гласуване, но мнозинството предпочита да я остави в изолация по този въпрос.