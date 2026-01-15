Третият мандат, възложен от Радев на Алианса за права и свободи, няма да бъде върнат веднага

Алиансът за права и свободи ще приеме третия мандат за съставяне на правителство, който президента обяви, че ще им връчи утре. Това съобщи народният представител Хайри Садъков.

Той обясни, че последващите действия и решения ще станат ясни след заседание на парламентарната група и консултации с партийните структури.

„Приемаме връчването на третия мандат на нашата парламентарна група като чувствителна оценка за нашите последователни усилия в рамките на 51-вото Народно събрание за отстояване на принципите на демокрацията, на държавността, институционалното единство и сила на държавата. Ние ще приемем мандата, а останалото ще обсъдим с колегите и ще ви кажем какво следва. Ще разберете „, коментира Садъков, цитиран от БНР.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов разкритикува решението на президента за третия мандат. Той заяви, че той на практика е даден на Ахмед Доган.

Според Костадинов решението на държавния глава представлява „добра новина за българите“, тъй като „планираната подмяна ще катастрофира още преди да е започнала“. В публикацията си той призовава парламентарната група на АПС да върне мандата незабавно след получаването му.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев, койот се надявеш на третия мандат, заяви, че АПС не се различава от кръга около Делян Пеевски и е участвала пряко във формирането на сегашното парламентарно мнозинство.

„Те нямат и електорална тежест. Най-вероятно няма да присъстват в следващ парламент. Това е лош знак, един от символите на прехода, негативните символи на прехода да бъде натоварен с функции, които не трябва да му се следват. На такива като Доган не трябва да им се дава мандат, дори да имат и първи, и втори резултат и това е смелост на един президент да не им връчва мандат“, коментира Василев.

Той допусна още, че изборът на президента може да бъде обяснен с търсенето на най-бърз път към предсрочни избори.