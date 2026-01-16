„Алианс за права и свободи“ върна третия мандат, веднага след като бе връчен, предстои служебен кабинет

Отиваме на избори, заяви държавният глава Румен Радев, който днес връчи третия мандат за съставяне на правителство на представители на „Алианс за права и свободи“ (АПС), а от ръководството на парламентарната група го върнаха неизпълнен.

Нашата парламентарна група ме упълномощи да върна третия проучвателен мандат – неизпълнен, за да реализираме с общи усилия, честни, прозрачни, свободни, демократични избори, каза председателят на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ (АПС) Хайри Садъков. Той увери, че АПС ще работи за това.

Садъков благодари на президента за жеста и оценката за тяхната упорита съпротива срещу явлението „превзетата държава“. Той посочи, че от АПС приемат решението да им бъде връчен третият проучвателен мандат за съставяне на правителство като отговорно предизвикателство.

Извървяхме сложен път, но парламентарната група има своите сензитивни усещания за чутото през декември от площадите в България, заяви Садъков. Не само чухме, но и съпреживяхме обществения отклик, защото при нас той започна година и половина по-рано, допълни той и заяви, че от АПС първи са заговорили за явлението, което се задава.

Когато разбрахме, че оценката е национална и обществото е видяло какво се случва, ние бяхме редом с тях на площадите, каза също Садъков.

Неслучайно избрах да връча третия мандат на вашата парламента група, каза президентът Радев, като добави, че формацията е била подложена на брутален натиск от своята рожба.

И вероятно вие по-добре от другите осъзнавате пороците на днешния управленски модел, обърна се той към АПС.

Досега, на 14 януари от „Продължаваме Промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) върнаха втория мандат за съставяне на правителство неизпълнен.

Пред тях на 12 януари мандатъ върна и премиеърт в оставка в оставка Росен Желязков, който заяви, че според разбирането на ГЕРБ-СДС 29 март е добра дата за провеждането на изборите.

Предстои президентът да назначи служебно правителство. Според т.нар. „Домова книга“ след последните промени в Конституцията, той е задължен да избере премиер измежду председателят на парламента, управителят на БНБ, обудсманът, шефът на Сметната палата и др. В последния подобен случай Радев назначи за служебен премиер шефа на Сметната палата и бивш депутат от ГЕРБ Димитър Главчев.

Според Конституцията, президентът първо назначава служебно правителство, след което назначава избори в двумесечен срок.