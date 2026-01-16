Ивайло Дерменджиев, председател на ВАдвС, се разграничи от позицията на Валя Гигова за машинно гласуване: ВАдвС не е взимал становище и това е лично мнение

Председателят на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев се разграничи от изказаната позиция в правна комисия на зам.председателя на съвета Валя Гигова. От името на ВАдвС тя се обяви срещу 100% машинно гласуване, предложено от ПП-ДБ.

В писмо до Анна Александрова и членовете на комисията по конституционни и правни въпроси, Дерменджиев посочва, че ВАдвС не е взимал становище по законопреките за гласуване на предстоящите предсрочни избори.

„Бьлгарската адвокатура е призвана да изразява строго експертни становища, а не политически такива, доколкото те ангажират волята на върховния ни орган и на българските адвокати „.

В този смисъл мнението на адвокат Гигова е нейно лично, а не от името на 14 000 адвокати в страната, изтъква той.

На заседанието на комисия в четвъртък зам.председателят на ВАдвС заяви, че българските граждани не могат да бъдат задължени да гласуват само машинно. Гигова се позова на заседание на ВАдвС, на което е взето решение, че машинното гласуване трябва да се запази в сегашните параметри, а тя представлява мнението на 14 000 адвокати.

Не лишавайте хората от хартиената бюлетина, заяви адвокат Валя Гигова. Допълни: Ние смятаме, че не трябва да бъдат извършвани сериозни и радикални промени в изборното законодателство.

Пълният текст на писмото на адв. Дерменджиев:

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

В качеството си на председател на Висшия адвокатски съвет – върховният орган на бьлгарската адвокатура, сьм дльжен да се разгранича от изразената вчера на заседанието на Комисията по конституционни и правни въпроси позиция от заместник – председателя на съвета адв. Валя Гигова, по отношение на промените в Изборния кодекс.

Уточнявам, че няма взето надлежно решение на сьвета за предпочитание или отхвьрляне на един или друг способ за гласуване на предстоящите

предсрочни парламентарни избори. В този смисьл, изявленията на адв.

Гигова, присьствала като представител на ВАдвС, са нейно лично мнение и не изразяват позицията на близо 14 000 български адвокати.

Бьлгарската адвокатура е призвана да изразява строго експертни

становища, а не политически такива, доколкото те ангажират волята на

вырховния ни орган и на българските адвокати.

Всеки адвокат, както и всеки български гражданин, е свободен да изразява своите политически пристрастия, но не като обща позиция на адвокатурата.

За Ваша информация, използвам случая да споделя, че е взето решение на ВАдвС по отношение на гласуванията на решенията на предстоящото Общо сьбрание на адвокатите от страната, според косто същите да бъдат проведени чрез електронна безжична система за гласуване – разновидност на машинното гласуване.