ПП – ДБ ще следи изкъсо проверката в КПК за натиск от КПК над свидетели по делата „Коцев“ и „Барбутов“

Ще настояваме парламентарната правна комисия да разгледа предложената от нас декларация в 51-вото Народно събрание, с която се настоява Висшият съдебен съвет (ВСС) да изпълни Закона за съдебната власт да избере нов временно изпълняващ функциите главен прокурор и Сарафов незабавно да освободи поста.

Това заяви пред журналисти съпредседателят на ПГ на „ПП-ДБ“ Надежда Йорданова.

Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“ напомни, че преди няколко месеца с Лена Бориславова пуснаха сигнал до прокуратурата, че Антон Славчев и други хора в Комисията за противодействие на корупцията са оказвали натиск върху свидетели да лъжесвидетелстват. Вчера стана ясно, че прокуратурата е възложила проверката по случая на КПК, заяви той.

В четвъртък „Сега“ съобщи, че прокуратурата е възложила проверката за натиск по делото срещу Благомир Коцев, упражнен от служители на Комисията за противодействие на корупцията на самата КПК. Това възлагане изглежда като отбиване на номер, защото никой не може да бъде съдия на самия себе си, а прокурор можеше сам да извърши подобни проверки, коментират юристи. В сигнала на Борислава и Божанов бяха посочени показанията на ключови свидетели – Соня Клисурска (по делото на Барбутов) и Диан Иванов (по делото „Коцев“), че служители на КПК са ги притискали да лъжесвидетелстват. В жалба на Клисурска до съда по мярката ѝ за неотклонение, бе описано, че е била притискана да говори срещу Барбутов и Петър Рафаилов, а след отказа ѝ е била привлечена като обвиняема. „От беседите с разследващите стана ясно, че им трябва „свидетел“. „Когато категорично отказах, ме използваха като трето лице – ей така, за пълнеж, за да формулират обвинението за престъпна група, въпреки че участниците дори не се познават„, заявява тя. Бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов, който оттегли публично показанията си по делото срещу Благомир Коцев, разказва, че е бил заплашен лично от Антон Славчев, който му е казал: „Слушам те и те следя, знам и майчиното ти мляко. Ще те затворя за девет месеца, а като излезеш, децата ти няма да те познаят, ако не говориш и не пишеш каквото ти се казва“. В тази връзка Божанов каза, че имат три настоявания: Първото е, мобилните оператори да не изтриват записите за проведените разговори от Антон Славчев след шестмесечния срок. Второто е да изискваме всички документи от прокуратурата по предварителната проверка, за да видим дали е свършена работата.

Третото искане е ГЕРБ и Бойко Борисов да се подпишат под оставката на Антон Славчев, който е основният проводник на интересите на Пеевски в КПК, обясни Божанов.

Лена Бориславова заяви, че предстои в края на месеца в България да пристигнат представители на Renew Europe от ЕП, които ще се занимаят с действията на българските правоохранителни органи по делата, свързани с преследване на политически опоненти. „Имам предвид Благомир Коцев, Никола Барбутов и други представители на ПП“, заяви тя.