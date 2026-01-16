Йонко Грозев, бивш съдия в ЕСПЧ: Ситуацията с главния прокурор няма нищо общо с правото, под риск са и съдиите, назначавани от ВСС с изтекъл мандат

В крайна сметка в ситуация на институционален блокаж, нещата ще опрат до политическо решение за ВСС и главен прокурор – това заяви пред БНР адвокат Йонко Грозев, бивш съдия в Европейския съд за правата на човека в Страсбург 2015 – 2024.

„Страхувам се, че това ще е разрешението, което предстои със следващите избори. Освен това да призовем ВСС, най-малкото, което можем да направим е, да кажем максимално ясно и да е ясно за българските граждани, че това, което се случва с главния прокурор в България няма нищо общо с правото. Това е една узурпация на власт, която не е базирана на нищо свързано с право и правни принципи“, коментира той в интервю за предаването „Преди всички“.

„Проблем с личността на Сарафов имам, докато не се разследва „Осемте джуджета“ и неговата роля не бъде изчистена, той не би могъл да бъде главен прокурор, но това е друг казус. Въпросът, че нямаме легитимен ВСС и само по себе си е сериозен риск за стабилността на системата като цяло“, допълни адв. Грозев.

И предупреди, че всяко решение, което ВСС взимано по отношение на назначаване и преместване на съдии, потенциално води до атакуемост и отмяна на съдебните решенията, които този съдия взима:

„Това залага сериозен риск за системата в дългосрочен план. Във ВСС с изтекъл мандат е изключително рисковано, и то в момента, в който започва оспорване на съдии, назначени в нарушение в този етап на мандат на ВСС. Това може да води до отмяна на акт. Рисковете са много и сме пред опасността системата да блокира като цяло.“

Юристът напомни, че практиката на СЕС „беше ясна за решението на българския инспекторат и няма съмнение, че в извънзаконен мандат ВСС не може да взима решение за назначаване и командироване и всичко свързано с компетентността на един съдия, да решава конкретен спорт“.

„Това е практиката на СЕС и не можем да я игнорираме“, категоричен е адв. Йонко Грозев.

„Необходимостта държавата да има главен прокурор е очевидна и затова включително и използването на процедури, които не са мислени по този начин, най-малкото си заслужава да бъдат осмислени. И по някакъв начин привлечено вниманието на по-широката общественост, затова че сме в сериозна криза в нашето правораздаване. Не може държавата да съществува повече от половин година без главен прокурор, това е пълен абсурд“, коментира адв. Грозев.

Той е категоричен, че „Сарафов не може да изпълнява функциите на главен прокурор и не е главен прокурор“:

„Този въпрос е решен. Конституционният съд не може да се произнесе по този въпрос. Искането до Конституционния съд от Варненския апелативен съд е напълно неоснователно. Такова нещо, като регулиране на заварени положения, няма. Всеки закон се прилага от приемането му занапред. Няма обратно действие.„