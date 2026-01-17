Председателят на ВАдвС Ивайло Дерменджиев e отличен за „Адвокат на годината“ за отстоявана независимост на адвокатурата

Share Facebook

Посвещавам тази награда на адвокатите, които в последните няколко години устояват на опитите за опитомяване на адвокатурата и превръщането й в патерица на изпълнителната власт. Посвещавам я на независимостта на адвокатите.

Това каза адв. д-р Ивайло Дерменджиев в петък вечер, след като бе обявен за Адвокат на годината по време на Благотворителен бал на юристите, организиран от Балканска медийна организация, на който са раздадени Национални награди за правосъдие.

Това е единственият форум, на който юристи от различни съсловия и сфери на правото могат да се съберат, да разменят мисли, да пийнат по едно заедно, а някои от тях да получат признание за усилията и труда си през годината, коментира пред Дефакто юрист, присъствал на събитието.

Тази година проф. Огнян Герджиков е отличен за цялостен принос към правото – като наука, като практика, като законодателна дейност.

Председателят на ВАдвС, адв. Ивайло Дерменджиев, е обявен за Адвокат на годината като сред мотивите за неговото отличие са:

– авторитетното представителство на адвокатите пред обществото и институциите, както и

неотлъчната защита на техните интереси: с активното съдействие на адв. Дерменджиев,

още през 2021/2 година по предложение на адв. Петър Славов, Народното събрание прие увеличение на нормативно признатите разходи за адвокатите от 25 на 40%;

Дерменджиев се противопостави на безогледното разпиляване на средствата на адвокатурата, както и тя да задлъжнее, като отказа да попдише предварителен договор за покупката на сградата на Кореком в София, нуждаеща се от скъпо струващ ремонт и без гаранция за постигане на съвременна функционалност;

– засилено международно присъствие на българската адвокатура в европейсикте организации на адвокатурата.

– даде сериозен отпор срещу опитите да бъде засвоена независимостта на адвокатите и адвокатурата.

Приятна изненада сред отличените бе Специалната награда за Адвокатска колегия

– София окръг ( в процес на структуриране), чийто учредители са отличени за смелостта да се застъпят за правото тази колегия да съществува, като настояха пред Висшия адвокатски съвет да изпълни

законовото си задължение и определи седалище и район, както и да даде код за отбелязване на членовете й в регистъра на адвокатите.

За кантора на годината е избрано Адвокатско дружество „Тодор Батков и партньори“,

адв. Владимир Пенков, който неколкократно бе Адвокат на годината, получи отличие

„Гран при“ за трайно присъствие в колегията.

Награди за правосъдие получиха са получили представители от всички области на правото: съдия Деница Митрева от АССГ, Наталия Николова – зам. апелативен прокурор на София, адв. Теодор Генов – за млад адвокат, Рубина Минкова за Медиатор на годината. За цялостен принос към Медиацията – тази значима и спорна тема – бе отличена съдия Даниела Марчева, член на ВСС.

Адв. Мариела Стайкова: Заслужено отличие

Честито заслужено отличие колега Ивайло Дерменджиев! А ти го заслужи, защото на дело показа, че да бъдеш председател на адвокатурата съвсем не е изява, суета или привилегия. А тежък и отговорен дълг. Дълг към нелеката професионална и обществена мисия на всички български адвокати. Дълг към върховенството на правото. Дълг към обществото и правовата държава. И ти прави чест, че посвети тази награда на всички свои колеги адвокати, които в защита на честта на професията непримиримо оказват съпротива на попълзновенията адвокатурата да бъде употребявана за нечисти политически цели“, заяви адв. Мариела Стайкова по повод отличието на Ивайло Дермeнджиев. ( Фейсбук) .