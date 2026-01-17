Кой е компетентният орган да определи временно изпълняващ функциите главен прокурор?*

Share Facebook

Иван Брегов, Институт за пазарна икономика*

На 21 януари се навършва една година от влизането в сила на изменението на Закона за съдебната власт (ЗСВ), с което се предвиди едно лице да не може да заема за срок, по-дълъг от 6 месеца, длъжността временно изпълняващ функциите главен прокурор, председател на Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

На 22 януари изтича 14-дневният срок от разпореждането на председателката на Конституционния съд Павлина Панова, през който съставът на Апелативен съд – Варна да уточни в какво се състои искането на съдиите до КС – да тълкуват Конституцията или да тълкуват закона – правомощие, което конституционните съдии нямат.

На 16 януари се навършват над две години и половина откакто на 16 юни 2023 г. прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) приема решение за определяне на Борислав Боби Сарафов за „изпълняващ функциите главен прокурор на Република България“, на основание чл. 175, ал. 4, изр. второ от Закона за съдебната власт (виж протокола и мотивите тук).

Същият акт бе обжалван пред ВАС от тогавашния министър на правосъдието, но жалбата не бе разгледана по същество и въпросът кой е компетентният орган да направи избора остава неразрешен.

Това поставя централен въпрос, който продължава да няма окончателен отговор по същество: може ли колегия на ВСС да определя временно изпълняващ функциите главен прокурор, когато самият главен прокурор (като титуляр) се избира от Пленума на ВСС?

Отговорът по този въпрос не е само теоретичен. Ако компетентният орган е Пленумът, а решение взема ПК, то проблемът е от категорията на най-тежките пороци в административното право –

липса на компетентност, която води до нищожност.

Самият избор е направен от колегия – т.е. от част от конституционния орган ВСС – при това в хипотеза, в която става дума не просто за вътрешен организационен въпрос, а за висше кадрово действие, определящо лице, което ще упражнява в пълен обем правомощията на една от трите „големи длъжности“ в съдебната власт – тази на главен прокурор.

Компетентността като граница на властта: защо изобщо е съществено „кой“ решава?

В административното право компетентността е първият и задължителен елемент от законосъобразността на всеки индивидуален административен акт – чл. 146, т. 1 от АПК. Липсата на компетентност – особено материална компетентност – е основание за обявяване на нищожност, тъй като актът се счита юридически несъществуващ и не може да породи правни последици.

При кадровите и управленските решения в системата на съдебната власт това има допълнително значение: ВСС е конституционно установен орган с конституционно посочени правомощия, сред които изборът и предложението до президента за назначаване на главния прокурор и председателите на ВКС и ВАС. Правомощия на ВСС са строго типизирани и следват разграничение между Пленум и колегии.

Когато едно решение се взема от „неправилния“ формат на същия орган, порокът не е формален, а засяга конституционно – моделната гаранция за администриране на една от трите власти – баланса на представителството и замисълът, който Конституцията е установила и възложила именно на Пленума и колегиите. Правомощието на колегиите е именно да назначават и освобождават административните ръководители в органите на съдебната власт – чл. 130а, ал. 5 т. 4 от КРБ. Разпоредбата на чл. 175, ал. 3 прави изрично разграничение между трите високи длъжности в съдебната власт и административните ръководители.

Затова спорът не е „вътрешноорганизационен“. Той е спор дали ключово правомощие може да се упражнява от редуциран състав (колегия), вместо от пълния конституционен формат (пленум), когато става дума за фигура също установена на конституционно ниво и нейните правомощия, видно от чл. 126 на КРБ. Член 129, ал. 6 от Конституцията прави изрично разграничение между председателите на върховните съдилища, в това число и главния прокурор и редовите председатели на съдилищата и ръководители на прокурори, когато определя мандата им.

Нормативният аргумент: чл. 175, ал. 4 ЗСВ не може да се чете изолирано

Определянето на и.ф. главен прокурор е направено на основание чл. 175, ал. 4, изр. Второ от ЗСВ на заседанието на ПК на ВСС от 16 юни 2023 г. Мотивите по време на заседанието на ПК на ВСС са именно тази разпоредба да се използва като „врата“ за избор на временно изпълняващ функциите. Проблемът е, че нормата по замисъл обслужва типичната организация на административните ръководители в съдебната система – председатели на съдилища и административни ръководители в прокуратурата. Главният прокурор обаче има особен конституционен статут: той не е просто „административен ръководител“, а централен конституционен носител на власт в рамките на съдебната власт, който се избира по специален ред.

Тук възникват два ключови правни аргумента:

Първо, когато законът урежда избор на титуляр (главен прокурор) чрез Пленума, не може чрез тълкуване или „аналогия“ временният изпълнител да се определя от различен орган (колегия), освен ако това изрично не е предвидено. А ако ще се тълкува по аналогия, то по-силният аргумент е в обратната посока – временният се избира като действителния главен прокурор. И тогава компетентен е именно Пленумът на ВСС, а не прокурорската колегия.

Второ, самата разпоредба на чл. 175, ал. 4 ЗСВ говори за „съответната колегия“ при предсрочно прекратяване на мандата на „административен ръководител“. Тълкуването, че главният прокурор попада безусловно в този режим, пропуска систематичната специфика на статута му – защото той е едновременно „ръководител на прокуратурата“ и част от конституционния триъгълник на върховни магистрати.

Следователно решението от 16.06.2023 г. може да бъде атакувано със систематичен аргумент: за главен прокурор компетентността е на Пленума не само при избор на титуляр, но и при временно изпълняващ, защото функциите са идентични по обем, а законът не създава различен компетентен орган за временно изпълняващия.

Конституционният аргумент: един орган – една легитимация, едно мнозинство

Основанието да се приеме, че Пленумът трябва да е компетентен, може да се изведе от принципа за институционална симетрия и легитимация:

Главният прокурор като титуляр се избира при участие на всички членове на ВСС в пленарен формат.

Временният изпълнител упражнява същите правомощия (вкл. кадрови, управленски и представителни), макар и формално „до избор на нов“.

При това положение изборът на и.ф. от колегия вместо от пленум води до понижен праг на институционална легитимация: вместо решение от състав, който обединява съдии и прокурори (включително парламентарната квота) в общ модел на баланс, решението идва от колегия, която е структурно ограничена и функционално свързана именно с прокуратурата.

Остава въпросът кое лице може да атакува действие на временно изпълняващия. Това може да бъде прокурор, чиито права са нарушени от действията на Сарафов, включително и лице от администрацията на прокуратурата, чиито права са засегнати от акт на временно изпълняващия.