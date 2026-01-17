След като закриха антикорупционната комисия, правниците затънаха в спорове от кога да действат скенерите

Ограничиха броя на избирателните секции извън ЕС

След като управляващото мнозинство отхвърли предложението на ПП-ДБ да се гласува 100% с машини, а ГЕРБ, „ДПС-Ново начало“, БСП и ИТН приеха сканиращи устройства за хартиени бюлетини да отчитат резултататите, в петък в правна комисия се появиха различия от кога да се прилагат т.нар. скенери.

Според БСП това трябва да стане през 2027 г., а според проекта на „тайната“ работната група от управляващите, поправките трябва да задействат веднага след публикването им в “ Държавен вестник“.

По време на заседанието Мая Димитрова от БСП изненадващо очерта различието:

„Искам да направя анонс, че, когато комисията стигне до последния параграф, а именно – влизане в сила на този законопроект, ще направим предложение за отлагателно действие на влизането на тези сканиращи устройства от 1 януари 2027 година, тъй като при нас съществуват притеснения за малкото време, което остава до изборите и дали ще успеят компетентните и оправомощени органи да осигурят всичко необходимо във връзка с тези сканиращи устройства“, заяви Димитрова.

Несъгласие изрази Александър Рашев от ИТН, който напомни думите на председателя на правна комисия Анна Александрова, че ако е невъзможно снабядавено с този вид машини, с решение на Централната избирателна комисия ще се гласува по досегашния ред.

От ПП-ДБ пък приветстваха намерението на социалистите:

„Разбира се, няма как да не приветстваме тази позиция на БСП, че не може от днес за утре да се въвежда изцяло нова технология“, заяви съпредседателят на участващата в ПП-ДБ партия „Да, България“ Божидар Божанов.

Той подчерта:„Когато се каже: „ама то, когато стане ясно, че няма да може да се проведат избори със скенерите, да се проведат по досегашния ред“, въпросът е кога се установява това. Изборният процес започва и той започва точно два месеца преди изборите. Към кой момент ЦИК трябва да започне подготовката на досегашните машини, вече разбрала, че не може да достави скенерите? Представете си, че на 30-я ден вече е започнал изборен процес, остават 30 дни до изборите и ЦИК осъзнава, че не става. Тогава тя тепърва не може да започне да подготвя машинното гласуване. В този смисъл, по-правилно е дори да не се предлага разпоредба, която да отлага влизането в сила, а както е правено винаги при въвеждане на нови технологии, да се въведе параграф, който казва, че в преходния период се извършват експерименти, тестове, доставят се пробни машини и се установяват всички детайли, на база на които да има последващо изменение на Изборния кодекс, с което да бъдат въведени“.

По време на заседанието критики срещу поправките за въвеждане на скенери за бюлетини в „12 без пет“изразиха и хора, които са членували в секционни комисии.

„Един закон не би следвало да се прави просто, за да се направи закон, а да може да бъде приложим, удобен и в полза на хората – гласоподавателите. Без тестов период, без експериментално гласуване, което да установи какви рискове крият новите сканиращи устройства са обречени на провал“, каза Бистра Чорбаджийска, която е била член на секционна избирателна комисия.

В спора ГЕРБ и ДПС не взеха участие, а по-рано от парламентарната трибуна вицепремиерът Томислав Дончев призна, че в бюджета няма средства за купуването на нови машини.

За избирателните списъците Комисията прие предложението на „Има такъв народ“ избирателните списъци да бъдат съставяни от общинските администрации по населените места въз основа на данните на Националния статистически институт (НСИ) от последното преброяване на населението за броя на лицата, навършили 18 г. в съответното населено място. Единствената промяна е на какво ще стъпим – на информацията в „Гражданска регистрация и административно обслужване“ или на базата на данните от последното преброяване, каза Николета Кузманова от ИТН. Целта е списъците да бъдат актуални, зяяви тя. Според Стою Стоев от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) това противоречи както на националното, така и на международното законодателство и не може по този начин да се изчистят избирателните списъци. Александър Рашев (ИТН) каза, че в преходни и заключителни разпоредби ще предложат промяна в закона за статистиката Не е добре да превръщаме базата данни на НСИ в изборна статистика, коментира Божидар Божанов (ПП-ДБ). Не бе прието предложението на „БСП-Обединена левица“ за въвеждане на т.нар. активна регистрация, според която избирателните списъци се съставят по постоянен адрес на българските граждани, гласували на последните избори, включително и на тези, гласували по настоящ адрес или с удостоверение за гласуване на друго място, както и на гражданите, подали заявление по съответния образец. По предложение на „Възраждане“ с подкрепата на ГЕРБ, БСП и ИТН бе решено в държави извън Европейския съюз да се разкриват по най-много 20 секции извън дипломатическите и консулските ни представителства в съответната държава. Това очевидно ще затрудни участието на българските граждани зад граница да упражнят правото си на глас, заяви Надежда Йорданова.

Антикорупционна комисия

Междувремeнно на първо четене бе закрита Антикорупционната комисия, а нейните функции заедно със състава й преминава към ГДБОП и Сметната палата. Отхвърлени бяха предложенията на „ДПС – Ново начало“ комисията да бъде прехвърлена към ДАНС и Сметната палата.