Съдия Емил Дечев: Няма сила на света, която да задържи Сарафов, ако стотици хиляди поискат да освободи поста

След 21 юли 2025 г. ние нямаме и.ф. главен прокурор според Закона за съдебната власт. Текстът на закона (чл. 173, ал 15 ) е безкрайно ясен и той казва, че лицата, които изпълняват функциите на главен прокурор или на председател на ВАС и ВКС не могат да изпълняват тези функции повече от шест месеца. Това заяви пред Дарик радио съдия Емил Дечев, бивш зам. – министър на правосъдието.

Големият спор, който някои изкустствено създават, е дали този текст се отнася и за заварения случай на г-н Сарофов. Те твърдят (Прокуррскта колегия на ВСС б.а), че в заключителните разпоредби на закона, с който бяха направени промените, не е записано, че измененията се отнасят и до Сарафов, и той остава и.ф. главен прокурор.

Това твърдение не е вярно, защото още когато се подготвяше тази промяна, всички знаеха, а и говореха, че са прави закон за един човек тоест и дори противниците на промяната знаеха, че текстът се отнася за Сарафов и цели да ограничи функциите му като и.ф. главен прокурор.

Съдия Дечев посочи, че има решение на КС номер 5 от 2017 г. в което българския КС е направил ясно разграничение между същинско класическо обратно действие на закона ( ретроактивност ) и т.нар. несъщинско обратно действие, обясни той.

Същинското обратно действие е налице, когато с промени в закона се заличават юридически факти от миналото, които правно се преуреждат.

Случаят с г-н Сарафов не е такъв – с промяната на закона не се заличава факта, че през юви 2023 г. той е бил назначен за и.ф. главен прокурор. Не се отменят всички негови постановления, заповеди, инструкции, методически указания и пр., които е издавал до 21 юли 2025 г. Те запазват правната си сила до тази дата.

От момента на влизане в сила на закона обаче отношенията се преуреждат занапред и от 1 януари 2025 година, когато влизат в сила, те и предвиждат, че всяко едно лице, включително и завареният г-н Сарафов, не може да изпълнява тази функция повече от шест месеца и по тази причина на 21 юли 2025 г. той спира да изпълнява функция на и.ф. главен прокурор.

В този дух има решение и на Съда на ЕС , което тълкува по същия начин същинско и несъщниско обратно действие. Според г-н Сарафов обаче е меродвано решенето на прокурорската колегия, която отказа да назначи нов и.ф. гл. прокурор, и той смята, че има правно основание да продължава да изпълнява функцията на главен прокурор. На практика

ПК на ВСС с изтекъл мандат, блокира приложението на закона,

въпреки задължението да назначи нов и.ф. главен прокурор до избора на титуляр на поста.

На въпрос какви са причините за подобна упоритост, Дечев отбеляза:

На първо място, заяви той, „това са прокурори и следовати, които са били подчинени на Сарафов и след като някой ден бъде избран нов, те ще продължат да бъдат негови подчинени. Тоест налице е служебна и иерархична зависимост.

А какво би станало, ако не дай Боже с него стане някакъв инцидент, постът празен ли ще остане, след като единствено Сарафов от 15 000 – те прокурор, е достоен да изпълнява функците на и.ф. главен прокурор, попита Дечев.

Спроед него, третата допустима причина за противоправното изпълнение на функциите от Сарафов, са възможни зависимости или взаимни обвързаности с лица извън съдебната система,

които не желаят той да напуска този пост.

На въпрос има ли логика в обявеното намерение на ПП- ДБ, че ако ВСС не назначи нов и.ф. гл. прокурор, те ще поискат отзоваване на членовете на съвета, избрани от квотата на парламента, Дечев отговори, че това не е политическо, а законово условие. Напомни, че разпоредбата чл. 27 ал. 5 от ЗСВ предвижда правна възможност по искане на една пета народни представители (48) да се задвижи не политическа, а юридическа процедура за освобождаване на членове на ВСС, които с поведенето си уронват престижа на съдебната власт.

Вероятността обаче ПП-ДБ да съберат 48 подписа за самото искане е малка, смята съдята, защото те са 36 души, а им трябват още 12и то само, за да отворят тази процудера. Поне една част от ВСС трябва да задвижат този механизъм за предсрочно освобождавен, кза той. „Не предсрочо, а следсрочно, защото мандата на този съвет изтече на 3 октомври 2022 г.„и защото три години и четири месеца този ВСС е с изтекъл мандат, изтъкна съдията.

Минимизирането на сегашната ситуация може да се промени

само чрез обществен натиск,

категоричен е Емил Дечев.

Ако стотици хиляди излязат и заявят, че г-н Сарафов след 21 юли 2025 не може да изпълнява функциите, и отстояват това свое искане с постоянен и масов протест – няма сила на света, която да задържи Сарафов в кабинета на четвъртия етаж на Съдебната палата.

Да излязат на площада означава не друго, а да упражнят натиск за изпълнение на законовите задължения от членовете на съдебния съвет, които не искат да направят това, допълни съдия Дечев.

Той изрази неудовлетовреност от двугодишния престой на съдия Даниела Талева на длъжноста ад хок прокурор заради липсата на разговор с обществото. „Съдиите, които се кандидатират за този пост не правят това насила – сами и доброволно се кандидатират. След като това е свободен избор, не можеш да разчиташ на медиен комфорт, на който се радват прокурорите в страна , дори и във ВКС„.

Съдията обоснова и позиция защо Асоциацията на прокурорите и Камарата на следоватите е превърнат в щит на и.ф .главен прокурор Сарафов, така както по времето на Иван Гешев и не само.

Цялото интервю тук.