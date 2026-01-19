Преподавали – конституционалисти „за“ и „против“ избора на Андрей Гюров за служебен премиер

Част от длъжностите от домовата книга са особени длъжности на публична власт, в чиято уредба са поставени нарочни изисквания за независимост. Категорично има проблем да има такъв списък от длъжности, измежду които се избира служебен министър-председател, за да не се стига до произвол в упражняването на правомощията на президента.

Това коментира пред БНР доц. Христо Христев, преподавател в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Формирането на списъка е някакво решение, но би следвало лицата, назначавани за служебен премиер, да напускат състава на съответната институция и повече да не могат да се върнат в нея, защото иначе е поставена под въпрос тяхната независимост, посочи преподавателят.

„Макар и служебен министър-председател, това е достатъчно значима и отговорна длъжност в системата на публична власт, за да считаме, че някой излиза като в междучасие и след това се връща да контролира изпълнителната власт, на която е бил начело.“

Заемането на поста служебен премиер от шефа на Сметната палата Димитър Главчев е конфиктно , защото той е председател на орган, който следи изпъленениеот на бюджета от изпълнителната власт, включително на правиетелството, което той евентуално би оглавил, се разбра от думите му.

Запитан какво ще се случи, ако всички от списъка откажат позицията на служебен премиер, доц. Христов прогнозира, че „няма да стигнем до тази хипотеза никой да не се съгласи„, но по думите му е „очевидно, че формулата е проблемна„.

Доц. Христев е адвокат на Андрей Гюров по казуса с отстраняването му от БНБ заради несъвместимост. Гюров все още заема поста подуправител на БНБ. На първа инстанция в София е завършило административно производство за оспорване на решението на КПК с последвало оспорване от страна на КПК пред ВАС, където делото е спряно до произнасянето на Съда на ЕС по производството, което пък оспорва решението на УС на БНБ за отстраняването на Гюров от длъжност.

За март е насрочено представянето на заключение по делото, като окончателното произнасяне се очаква до лятото. След произнасянето на Съда на ЕС производствата пред националния съд трябва да бъдат възобновени, обясни Христо Христев.

„Гюров е във висящо положение да има качеството на подуправител, но да не може да упражнява правомощията на подуправител, докато трае този съдебен спор. Той не е окончателно отстранен от тази длъжност, което поражда и сюжета, който се коментира в публичното пространство. От една страна той не би могъл да упражнява правомощията на подуправител, от друга – в административно-правен план той има качеството на подуправител, оттам тезата, че няма пречка да бъде назначен за служебен министър-председател.“

Темата за главния прокурор трябва да бъде част от предстоящата предизборна кампания, смята преподавателят.

Друго мнение изрази проф. Пламен Киров пред БТВ.