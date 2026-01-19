Последни новини
Home / Законът / Държавният глава Румен Радев ще направи довечера обръщение към българския народ  

Държавният глава Румен Радев ще направи довечера обръщение към българския народ  

De Fakto 19.01.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 176 Прегледа

Defakto.bg

 Днес, 19 януари, от 19.00 часа държавният глава Румен Радев ще направи извънредно обръщение към българския народ.

Съобщението е на прессекретарията на държавния глава.

То идва на  фона на очаквания и прогнози  за обявяване на политически проект от президента.

На 20 януари започва последната  година от втория мандат на Румен Радев,  който близо десет години запази  неизменно най-висок рейтинг и одобрение  на политическата сцена.

Ако спекулациите, че държавният глава  ще подаде оставка, за да влезе в реалната политика,  се потвърдат, това означава  сериозна промяна в политическия пейзаж, коментират политическите коментатори.

About De Fakto

Проверете също

Преподавали – конституционалисти „за“ и „против“ избора на Андрей Гюров за служебен премиер

Част от длъжностите от домовата книга са особени длъжности на публична власт, в чиято уредба са …

Задава ли се нов контролиран избор за 150 – те делегати на Софийска адвокатска колегия

Предстоящото на 24 и 25 януари 2026 г.  Общо събрание на Софийска адвокатска колегия,   поднови …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване