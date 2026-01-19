Държавният глава Румен Радев ще направи довечера обръщение към българския народ  

Днес, 19 януари, от 19.00 часа държавният глава Румен Радев ще направи извънредно обръщение към българския народ.
Съобщението е на прессекретарията на държавния глава.
То идва на фона на очаквания и прогнози за обявяване на политически проект от президента.
На 20 януари започва последната година от втория мандат на Румен Радев, който близо десет години запази неизменно най-висок рейтинг и одобрение на политическата сцена.
Ако спекулациите, че държавният глава ще подаде оставка, за да влезе в реалната политика, се потвърдат, това означава сериозна промяна в политическия пейзаж, коментират политическите коментатори.