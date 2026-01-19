Задава ли се нов контролиран избор за 150 – те делегати на Софийска адвокатска колегия

Share Facebook

Предстоящото на 24 и 25 януари 2026 г. Общо събрание на Софийска адвокатска колегия, поднови темата как ще бъдат избирани 150 -те делегати за него – по азбучен ред или по реда на постъпване на кандидатурите. С решение № 9 т. 2 от Протокол от 17.12.2025 г. на Избирателната комисия към САК, е прието кандидатите за делегати да бъдат изписвани в бюлетината по реда на постъпване на кандидатурите им.

Срещу това решение възразяват двама адвокати от САК Блага Тавар и Георги Гайдаров, които определят това подреждане на избирателната бюлетина като подготвена възможност за „контролиран вот“ като миналогодишния, който междувпрочем стана причина да бъдат оспорени пред ВКС резултите от миналогодишните избори за ново ръководство на адвокатурата. Спорът е пред решаване от ВКС.

Във възражение до ВАдвС адвокатите сочат, че описаната подредба на бюлетината позволява организирана агитация чрез групирани номера и формулировки от типа: „Гласувайте от №… до №…“– без лична преценка и без вътрешна свобода, изтъкват адвокати сочат еропейска практика, която изключва „блоковото“ гласуване (виж най-долу). “ Тази техника се използва открито и без притеснение, с пълно съзнание за влиянието ѝ върху свободата на вота като се разчита именно на това, че групирани поредни номера в бюлетината улесняват механизирано и контролирано гласуване.. Това поведение принизява адвокатското самоуправление до механизъм, наподобяващ корпоративни събрания с дирижирано гласуване по списък „.

Двамата настояват ВАдвС да отмени това решение като противоречащо на духа и целта на закона, и да дадете указания за подреждане на кандидатите по неутрален и справедлив критерий – азбучен ред, съгласно добрите европейски практики, които изброяват. (по – долу).

Темата коментира и адв. Ана Велкова, която заедно с адв. Александър Кашъмов и адв. Олег Темников пое защитата пред ВКС на девет адвокати, оспорили избора на ново ръководство на адвокатурата от софийски делегати, излъчени по същия блоков ред за участници в Общо събрание.

Равносметката показа, че София избра Стефан Марчев за предсател на ВАдвС, а адвокатите от страната дадоха предпочитания за Ивайло Дерменджиев. Междувременно почина уважания адвокат Михаил Бояджиев, когото съсловието изпрати в петък, а жалбоподателите по делото останаха осем.

Когато да властваш e по-ценно от самия теб

Адв. Ана Велкова

Правопропорционално на увеличаването на броя на адвокатите намалява усещането на отделния адвокат за принадлежност към професионалната общност и желанието за участието в нейния живот. През последните повече от десет години все по-малко адвокати се интересуват по свой личен почин от това какво се случва в колегията. Това с най-голяма сила важи за Софийската колегия, която наброява над 6000 адвоката. И друг път е ставало дума – това е малък град.

На 24 и 25 януари 2026 г. предстои провеждането на Общо събрание на Софийска адвокатска колегия. По време на всяко редовно годишно събрание се провеждат избори за делегати, които да представляват колегията по време на Общото събрание на адвокатите от страната (ОСАС). До 2012 година изборът на делегати беше явен. Заради огромната бройка на адвокатите в София и съответно полагащите се 150 броя делегати, които трябва да бъдат излъчени, беше изменен закона за адвокатурата и изборът на делегати стана „таен“. Доколкото може да е таен един вот, който се извършва чрез пълномощник. Използването на пълномощни по време на тайното гласуване е очевидно незаконосъобразен прочит на Закона за адвокатурата и е в логическо несъответствие с характеристиките на тайния вот.

Предстоящият избор на делегати за ОСАС се провежда в особен момент за българската адвокатура, тъй като все още няма произнасяне по оспорването на избора за председател и членове на висшите органи на адвокатурата.

В случай че оспорването бъде уважено, то делегати, които ще бъдат избрани на 24 и 25 януари т.г., ще бъдат тези, които ще избират ръководството на адвокатурата.

Ако пък изборът бъде потвърден, то предстоящото ОСАС ще бъде последен шанс да се поставят изисквания на избраното при съмнителни механизми ново ръководство да отстоява независимостта на българската адвокатура. Именно заради това е от голямо значение кои ще са делегатите, които ще представляват САК пред ОСАС.

Благодарение на задълбочаващата се липса на отношение у адвокатите към това какво се случва в гилдията, в момента разделението в САК е небивало: значителна част от адвокатите не се интересуват, като дори и да гласуват, го правят механично, вслушвайки се в нечия молба или разпореждане кого да подкрепят.

Но колкото и да си незаинтересован, няма как да останеш невъзмутим по отношение на следното:

А. Адвокатите, всеки от които е самостоятелна, независима, личност, с видим личен принос в обществото и в адвокатурата и са представители на различните формати адвокатски практики, сега, обединени около идеята да има взаимно уважение между колегите, действително самоуправление и да бъде съхранена независимостта на адвокатурата, са предложили около 90 кандидата за делегати при 152 възможни мандата. Това свидетелства за плурализма, който тези адвокати биха искали да има, включително да се възстанови отдавна забравеното, а за по-младите и напълно непознато, усещане за общност, за принадлежност, за авторитет и достойнство.

Предложенията са подписани от адв. Константин Симеонов, председател на Инициативен комитет „За независима адвокатура“, адв. Ивайло Дерменджиев, настоящ председател на Висшия адвокатски съвет и адв. Иванка Георгиева, председател на Обединението на свободните адвокати.

За разлика от тях групировката на адвокатите, фиксирани в това да са в ръководството, без да подбират средствата, с които привличат подкрепа, включително и чрез „купуване“ с обещания за последващи облаги – да бъде лектор в ЦОА, да му се заплати някое участие на конгрес, да отиде на посещение в чуждестранна колегия, да бъде назначаван за особен представител по дела с подходящ материален интерес, да го избира по-често компютъра на правната помощ [която е източник на доходи за повече от 3000 софийски адвокати] и пр., е направила предложение за всичките 152 мандата, които САК трябва да излъчи. Очевидно е, че управляващата върхушка няма намерение да допуска адвокатите,

които не са от приближения кръг, да имат свои представители на ОСАС.

Б. Красноречив пример за безпардонността и страстта към авторитарност на сегашните управляващи–(и в нисшия, и във висшия съвет) са мотивите, с които ИК е решила да подреди кандидатите по реда на постъпване на предложенията: „от практиката през годините установихме, че подредбата на кандидатите за делегати по реда на постъпване на предложенията води до по-лесно бързо преброяване на резултатите от избирателните бюра и приключване и обявяване на резултатите от ИК, отколкото подредбата им по азбучен ред“. Решение No 9/10.12.2025 г., Протокол 2 на ИК.

Съставът на Избирателната комисия се избира от сега действащите органи на колегията, а членовете на тези органи, с някои изключения, са изцяло поддръжници на философията, че са „институция“ и естествено налагат своята воля върху действията и решенията на Избирателна комисия. Значителна част от членовете на сегашните органи на колегията са в непосредствена обвързаност с кандидати за висши органи на адвокатурата и следователно са пряко заинтересовани от това на ОСАС да отидат верните! делегати.

С това си решение Избирателна комисия предопределя, че няма да има същински избор за делегати, а

ще се гласува под строй,

както това се случи и за изборите, които все още са в съда! Демонстрация на „институционалност“, която е синоним на високомерие, е и мотивът за „по-лесно бързо преброяване … и приключване и обявяване“. Безочлив аргумент на лица, които получават възнаграждение от членския внос на редовите адвокати.

С безочливият мотив „така ни е удобно“, Избирателната комисия създава предпоставка за пряко нарушение на принципите на мажоритарния избор на делегати, каквато е същинската воля на законодателя.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ, АДВОКАТИ, БЪДЕТЕ СВОБОДНИ И ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ И ГЛАСУВАЙТЕ ЛИЧНО; ПОНЕЖЕ КОГАТО ПРЕДОСТАВЯТЕ ПЪЛНОМОЩНО, ВАШЕТО ПРАВО НА ГЛАС СЕ УПРАЖНЯВА ОТ НЯКОЙ ДРУГ И ВИЕ НЯМАТЕ КОНТРОЛ. ГЛАСУВАЙТЕ ЗА КАНДИДАТИ, КОИТО ПОЗНАВАТЕ ИЛИ СА ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ ХОРА, НА КОИТО ИМАТЕ ДОВЕРИЕ ЗАРАДИ ЛИЧНИЯ ИМ МОРАЛ, А НЕ ЗАРАДИ КОНЮКТУРНИ ОБВЪРЗАНОСТИ И ОБЕЩАНИЯ. САМО ТАКА ЩЕ МОЖЕ ДА БЪДАТ ИЗБРАНИ НАИСТИНА ДОСТОЙНИ И РАЗПОЗНАВАЕМИ ДЕЛЕГАТИ, С ПРИСЪСТВИЕ И ЗАСЛУГИ ЗА АДВОКАТУРАТА.

Из възражението до ВАдвС : В Европа контролираните блокове са недопустими

Видно от практиката на другите европейски адвокатури, контролираните блокове са недопустими:

1. Във френските адвокатски колегии ( напр. Ordre des avocats de Paris) изборите се провеждат при принцип на égalité entre les candidats, списъците с кандидати са по азбучен ред и гласуването „по списък“ или „по номера“ е изрично считано за порочно, тъй като засяга свободата на избора.

Френската практика е особено строга към индиректна агитация чрез изборна техника и приема че всяка техническа организация на вота, която улеснява групово или дирижирано гласуване, противоречи на принципа на свободния избор.

2. В германската адвокатура, адвокатските камари (Rechtsanwaltskammern) приемат, че азбучното подреждане е минимален стандарт за неутралност, именно за да се изключи възможността за блоково и насочвано гласуване. Кандидатите се вписват по азбучен ред,

номерацията няма агитационно значение и всякаква форма на насочване тип „гласувайте от №… до №…“ се счита за несъвместима с принципа на freie Willensbildung – свободното формиране на волята

3. В италианските адвокатски ордени (Consiglio Nazionale Forense) кандидатите се подреждат по азбучен ред, целта е да се избегне voto controllato – контролиран вот и исторически именно адвокатурата е настоявала за този модел, за да се разграничи от партийни практики. Италианската адвокатура изрично подчертава, че адвокатските избори не са политически избори и не търпят блоково гласуване.

4. В испанските адвокатски колегии (напр. Consejo General de la Abogacía Española) азбучният ред е утвърден стандарт, номерацията е вторична и без агитационна функция и всяка практика, при която номерът се използва за насочване, се счита за нарушение на igualdad y transparencia.

Видно от горното, в утвърдените европейски адвокатури азбучното подреждане се прави именно за да се изключи възможността за контролирано, блоково или дирижирано гласуване от типа „гласувайте от № … до № “ Адвокатурите в Европа съзнателно се разграничават от практики, характерни за партийни или корпоративни избори и този стандарт е възприет като минимална гаранция за свободно формиране на волята и равнопоставеност на кандидатите.

За разлика от европейските практики, в нашата колегия се утвърждава точно обратният модел – бюлетините се структурират по начин, който улеснява дирижирано и блоково гласуване, и това се приема като „нормално“. Нещо повече – тази практика не само че не се проблематизира, а се прилага системно, без притеснение и без срам, въпреки че накърнява самата идея за свободен избор.

ПП.

ВАдвС е отказал да се произнесе по жалбата на Блага Тавар и Георги Гайдаров и е препратил възражението към САК. Така остава актуален и коментарът на адв. Албена Пенова пред Де Факто под заглавие: Как се гарантират избори в Софийска адвокатска колегия