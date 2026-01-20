Президенът Румен Радев подаде оставка пред КС, председателят на съда Павлина Панова пое делото

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Президенът Румен Радев е подал оставка пред Конституционния съд.

Съдът е образвал дело №3/2026 г. по повод постъпила на основание чл. 97, ал. 1, т. 1 от Конституцията оставка на президента на Република България Румен Радев, съсобщи пресслужаата на съда .

За докладчик по делото е определена съдия Павлина Панова.

„В КС има добри специалисти в сферата на правото и на мен ми се струва, че много бързо ще бъде решено – в рамките на 2-3 дни и оттук нататък ще видим какво продължаваме да правим с процедурата по член 99 – назначаване на служебното правителство“, посочи бившият консетитуционен съдия проф. Пламен Киров.

Той напомни, че с оставка на президента процедурата за служебното правителство ще се забави.

„В момента срокове за служебния кабинет няма, тъй като сроковете изтекоха. Вече няма срокове, в които да се провеждат консултации с парламентарните групи в настоящия парламент от Илияна Йотова, а тя трябва да ги проведе задължителни„, добави конституционалистът.

Проф. Пламен Киров не очаква, че след като президентът е подал оставка, ще поиска промени в Конституцията.

Според него няма юридическа пречка Андрей Гюров да е служебен премиер, но има политическа пречка.

„Ако той стане служебен министър-председател, ще бъде такъв на ПП-ДБ. Така стана, когато се направиха глупостите в Конституцията от 2023 година“, коментира проф. Пламен Киров.