Съдът задържа под стража двамата обвиняеми за обира на 235 хиляди евро от инкасо автомобил в Ихтиман

Софийския окръжен съд остави в ареста Христо Янашков и Явор Проданов, задържани за обира на инкасо автомобила до Ихтиман. Според съда е налице обосновано предположение, че именно двамат извършили въоръжения грабеж и е налице опасност да се укрият и извършат друго престъпление предвид дързостта и планирането престъплание, което са извършили. Разследването е все още в начален етап, предстои изготвяне на експертизи, включително и за оръжието, което според защитата е било неистинско – детски играчки, подчерта съдията по делото. В съдебната зала стана ясно, че двамата задържани са студенти. Защитата на Христо Янашков представи документ, че той е управител на търговско дружество, в което участва и Проданов. Според адвоката престъплението е като игра и младежки порив.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София.

Единият от извършителите на въоръжения грабеж на инкасо автомобил в Ихтиман на 16 януари е бил служител на охранителната фирма, от която е открадната сумата. Вторият нападател е бил служител на друга охранителна фирма, съобщи вчера на брифинг Христина Лулчева, административен ръководител на Окръжна прокуратура – София за престъплението, извършено на жп гарата в град Ихтиман на 16 януари.

Отнетите средства са около 235 хиляди евро – в левове и в евро, а не 80 000 евро, както бе първоначално съобщено.

Двамата нападатели са използвали оръжия – пистолет и автомат, при грабежа са отнели пистолетите на охранителите, като след това ги захвърлили.

При грабежа извършителите са били дегизирани като строителни работници, за да не будят съмнение, тъй като гарата е в ремонт, посочи ст. комисар Тихомир Ценов, директор на ОДМВР-София. Той добави, че двамата не са открили огън с оръжията при грабежа и преследването с полицията.

От полицията уточниха, че служителите, които са били в инкасовия автомобил, е трябвало да вземат оборота от няколко каси в района на гарата, след което да заредят два банкомата в Ихтиман.

Цялата открадната сума е възстановена.

Припомняме, че двамата млади мъже са заплашили с оръжие охранителите от инкасо автомобил в Ихтиман, обезоръжили ги и откраднали парите, след което побегнали. Единият от охранителните се е развързал и успял да извика полиция, която задържа нападателите на 5 км от гарата.