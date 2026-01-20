Студенти по право обградиха изхода към кабинета на Сарафов с настояване да освободи поста на и.ф. главен прокурор

Акция на студенти по право на четвъртия етаж на Съдебната палата с искане Сарафов да напусне завинаги кабинета. Те настояват още той да напусне поста, както и да има нов избор на и.ф. главен прокурор преди избора на титуляр на поста.

От неформалното обединение на възпитаници на университетите в страната прочетоха и прокламация, която Борислав (Боби) Сарафов може и да е чул, но не излезе да посрещне студентите, част от които споделиха пред камера, че искат да станат държавни обвинители.

Очевидно Сарафов успя да възмути студентите, които са наясно със закона , според който на 21 юли м.г.изтече срочния 6-месечен на и.ф. Борислав Сарафов. с изтекъл мандат, вместо да освободи поста, той остана в кабинета на главния прокурор още шест месеца, без да се притеснява от обществените настроения срещу него , нито от отказите на съдилищата да зачитат дейността му за легитимна.

Участниците в акцията пред кабинетана Салафов посочиха пред камерата на стрийма, че някои от тях са се върнали от САЩ, Белгия, Холандия и призоваха съгражданите си от софийските квартали да присъстват на протеста.

Всичко това се случва след решение на Прокурорската колегия на ВСС, която отказа да назначи нов и.ф. главен прокурор, въпреки решения на Съда на ЕС, че магистрати извън мандат, не могат да кадруват съдебната власт, без изрично упълномощаване със закон.

Трябва да признаем, че мнозинството от членовете на ВСС зачита европейското право само толкова, доколкото то не засяга личните им интереси или тези на благодетелите извън съдебната власт.

По същата причина, поради която студентите настояват Сарафов да напусне кабинета, узурпиран от него без законно основание, утре, сряда в 18.30 часа, ще се състои протест пред Съдебната палата, организиран от Инициатива „Правосъдие за всеки“, Активни политики и Обединение „Студенти против мафията“ с искане Сарафов да напусне поста, а ВСС да нацанчи ов и.ф„ главен прокурор.

Протестът е под мото „Операция Нищожен“ и ще се премести пред сградата на Висшия съдебен Съвет.

Протестиращите ще поискат незабавно Сарафов да напусне поста или да бъде освободен и заменен от друг и.ф. главен прокурор до редовен избор на титуляр от ВСС, съобщават правозащитниците в объщене до гражданите.

„Борислав Сарафов НЯМА ПРАВО да заема поста на главен прокурор и поне от половин година е узурпирал властта в Прокуратурата с безценната помощ на Прокурорската колегия на ВСС и проъдлжава да решава кой да бъде обвинен и нaд ĸoгo дa ce oпънe чaдъp“, изтъĸвaт opгaнизaтopитe.

„Всеки ден ще е така!“ – обявиха студентите и обиколиха Съдебната палата с транспаранта в ръка. А щом напуснаха периметъра на кабинета на Главния, служителите на съдебна охрана се заеха да разчистят оставените стикерите и прокламацията върху вратата .