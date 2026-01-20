Разглеждат Изборния кодекс без гласуване на текстове, Анна Алекасандорава нарече опозицията „бавноразвиващи се“

В Комисията по конституционни и правни въпроси в парламента и днес продължава разглеждане на второ четене на законопроекта за промени в Изборния кодекс. Заседанието започна с повече от час закъснение поради липса на кворум, съобищ БТА.

След втория опит за събиране на кворум, председателят на комисията Анна Александрова даде начало на заседанието. Комисията взе решение да продължи с дебатите по текствовете в законопроекта за промени в Изборния кодекс, но без гласуване.

Надежда Йорданова от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ коментира, че с текстовете, предложени от работната група, се премахват гаранциите срещу контролирания вот. Тя добави, че мнозинството трябва да покаже машините, които искат да въведат, да обяснят как ще гарантират тайната на вота и честните избори.

Стою Стоев (ПП -ДБ) посочи, че няма визия как ще изглеждат кутиите, в които попадат бюлетините, и е странно да се коментират текстове без информация за кутиите и машините. Той оттегли предложения на ПП-ДБ, направени преди месеци, за оптичните устройства, тъй като когато са били правени, е имало хоризонт да се случат, а сега няма как да бъде въведено за настоящите избори и не могат да ги поддържат.

Юлиана Матеева от „Величие“заяви, че явно не може да се види как ще изглежда тази машина, но поне да се покаже нейна снимка.

От „Възраждане“ поискаха да разберат кои хора са участвали в работната група, изготвила общия законопроект, кой конкретно е направил предложенията, въвеждащи оптичните устройства за сканиране, които се гласуват, къде са се провели дебатите и има ли протоколи от тях. Също така отбелязаха, че промените не посочват какво се случва с хартиената бюлетина и кое ще се преброява, както и дали ще има контролно преброяване.

Гласуваме предложения на анонимни хора, под наименованието работна група, каза народният представител Цвета Рангелова от „Възраждане“. Председателят на комисията Анна Александрова от ГЕРБ-СДС отговори, че вече е обяснила този въпрос в предходни заседания и в обединения доклад има предложения от шест парламентарни групи.

Александър Рашев от „Има такъв народ“ каза, че механизмът на гласуване вече е бил посочен.

Действително ние не знаем какви скенери се предвижда да се внесат в България. Това, което знаем, е че има няколко вида сканиращи устройства, каза Цветозар Томов от Централната избирателна комисия.

Скенерите за отчитане на хартиени бюлетини, с които управляващите желаят да заменят сегашните машини за гласуване, както и техният софтуер, ще бъдат държавна собственост, която се придобива и управлява от търговското дружество „Информационно обслужване“ (ИО). Тази фирма ще бъде задължена също да „осигурява придобиване, съхранение, поддръжка и транспорт“ на новите машини. Това е записано в доклада с промени в Изборния кодекс,

Сега законът казва, че Централната избирателна комисия (ЦИК) придобива и управлява машините за гласуване като държавна собственост. Бъдещите скенери , които никой не е виждал, не знае как работят и колко струват, ще бъдат към ИО. А на ЦИК управляващите прехвърлят ангажимента да удостоверява съответствието на скенерите със изискванията на закона. ИО ще предоставя на комисията „пълен изходен код, процес на доверено изграждане, както и криптографски идентификатори на изборните конфигурации“.

Това предложение предизвика остри критики от страна на ЦИК и парламентарната опозиция. Цветозар Томов, член на ЦИК, коментира, че е недопустимо една и съща организация да се поставя на входа и на изхода на процеса.

Той напомни, че удостоверяването на съответствието според сегашния кодекс се извършва от три държавни институции – министерството на електронното управление и институтите по метрология и стандартизация, като срокът за това беше 20 работни дни. Сега това задължение се прехвърля само на ЦИК, при това без никакъв срок за изпълнението му. Томов изрази недоумението си защо е нужна такава радикална промяна. От страна на управляващите нямаше кой да даде обяснение.

Скандално