ВКС осъди кабинета “ Борисов – 1″ на 16 млн. лв. за дългове от неплатени задължения и нарушения на закона

Администрацията на кабинета „Борисов – 1“ е осъдена да заплати 16 млн. лв. за дългове от незаконосъобразно изпълнение на договорно задължение по търговски взаимоотношения, от което две фирми са претърпели сериозни вреди.

След повече от десетилетие време ВКС слага точка на съдебен спор, преминал през половин дузина съдебни решения, поправки, включително и на фактически грешки, които обаче неизменно са потвърждавали, че кабинетът „Борисов -1“ е длъжник заради незаконосъобразно приложение на закана.

Досега правителство не е било осъждано като виновен длъжник по договор на такава значителна сума.

Пред ВКС делото е образувано по касационна жалба на представителите на МС срещу множество решения, постановени от Софийски апелативен съд, с последното от които е потвърдено осъдително решение на Софийски градски от 2014 г. С него администрацията е била осъдена да заплати на фирма „Акт Софт“ АД сума в размер 2 799 534,57 лв. за нейно вземане към дружество „ЦАПК Прогрес“ ООД, с което администрацията неправомерно се е разпоредила като трето задължено лице след наложен на запор от ЧСИ. Задължението е присъдено заедно със законна лихва в размер 1 016 957,61 лв. , както и разноски по делото от 152 659 лв.

Впоследствие задължанията са коригирани, но изводът, че МС е извършил неправилни плащания остава неизменен.

Пред ВКС администрацията на МС прави оплакване за неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, пространно е обследвал сложния казус и финално потвърждава изводите на Апелативен съд – София.

Казусът

Софийски апелативен съд се е произнесъл по решение на Софийски градски съд ( № 904/12.06.2014 г), влязло в сила на 23.03.2017 г., с което търговско дружество „ЦАПК Прогрес“ OОД е осъдено да заплати на ищеца „Акт Софт“ АД сериозни суми за неизпълнение на договорни задължения заедно със лихви, неустойки и разноски за близо 7 млн. лв.

За да си гарантира вземанията дружеството „Акт Софт“ АД е поискало и получило обезпечеине на исковете си чрез налагане на запор върху всички вземания на „ЦАПК Прогрес“ ООД, което е част консорциум–обединение „П.“ Отделно е наложен запор и на Администрацията на Министерския съвет, която е имала сключен договор с консорциума“П“, в който влиза и длъжника „ЦАПК Прогрес“ ООД.

Сумите са били дължими и за тях са издадени два изпълнителни листа, като администрацията още през 2013 г. надлежно е била уведомена за обезпечението със запорна съобщение.

Междувремeнно по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е бил сключeн договор между правителството на Борисов – 1 и консорциум/обединение „П.“ за предоставяне на лицензирани продукти на Майкрософт за безсрочно ползване за сумата от 69 593 998,32 лв., коиото е следвало да се заплатят на три годишни вноски, всяка по 23 197 999,44 лв.

Пак межудвеременнно ищецът „Акт Софт“ АД с договор за цесия през 2017 г. е прехвърлил на фирма „Риана ЕООД“ част от своите вземания спрямо Министерски съвет в качеството му на трето задължено лице и „ЦАПК Прогрес“ ООД, като от общия размер на вземанията за главници и разноски от 6 618 720,14 евро „Риана ЕООД“ ЕООД е придобило вземане за 5 021 272,89 евро, а „Акт Софт“ АД е запазило вземане за 1 597 447,25 евро. Прехвърлани са и законни лихви по казуса.

Раздорът

Раздорът избухва, когато МС по банкова сметка прехвърля сума е в размер 23 139 473,93 лв. на консорциум/обединение „П.“, в което участва и длъжникът „ЦАПК Прогрес“ ООД ). От заключението на съдебно-счетоводната експертиза се установава, че постъпилата сума по банкова сметка е насочена към обединието по договара по ЗОП, а не към задълженото „ЦАПК Прогрес“ ООД.

„МС се е разпоредил неправилно с преведена сума, тъй като я е превел на обединението и по този начин е ощетил дружествата – Акт Софт“ АД и „Риана ЕООД“ ЕООД, които имат вземания от „ЦАПК Прогрес“, но паричния превод е преведен на консурциума, който е самостоятелна страна, различна от съставляващите го правни субекти по договора за обществена поръчка между МС и обединенето“, изтъква САС.

Съдът посочва още, че при налагане на запора към длъжника, съдебният изпълнител се е съобразил с дяловото участие на „ЦАПК Прогрес“ ООД в гражданското дружество и е наложил запора до 1/2 от паричната сума, дължима от Администрацията на МС, като изрично е отразил кой от търговците, участващи в дружеството, е задълженото лице, а именно „ЦАПК Прогрес“ ООД.

Възражението на администрацията на МС, че“ ЦАПК Прогрес“ ООД е участник в консурциума, съдът приема ка ирелевантно, защото дружеството няма участието в общите приходи на обединението, каквато представлява и сумата, преведена от МС, казват съдите.

„Изводът за неоснователност на възражението на ответника по исковете, че не е извършил плащане по надлежно запорирано вземане на „ЦАПК Прогрес“ ООД, тъй като плащането било извършено по отношение вземане на друго лице, а именно на консорциум/обединение „П.“, което, макар и да е неперсонифициран правен субект като гражданско дружество, учредено по реда на ЗЗД, е самостоятелна страна, различна от съставляващите го правни субекти по договора за обществена поръчка, е аргументиран със съображения, изводими от същността на договора за гражданско дружество по чл. 357 ЗЗД, вида на гражданското дружество и разпоредбите на чл. 361, ал. 1, чл. 358, ал. 2 и чл. 359, ал. 1 ЗЗД.“, е записано в решението.

При така установената фактическа обстановка въззивната инстанция е направила правилен извод за основателност на предявените от ищците срещу Администрацията на Министерския съвет искове по чл. 452, ал. 3 ГП, потвърждават и върховните съдии.

МС е следвало да преведе сумата за запора по сметката на ЧСИ

Върховните съдии стигат до извода, че : „Ответникът Администрация на МС не е имал основание да извърши превод на сумите, представляващи трета погасителна вноска по договора си с консорциума , а е следвало да изпълни наложения му обезпечителен запор като се въздържи от разпоредителни действия с постъпилите по банковата сметка на длъжника суми, а е следвало да преведе същите на съдебния изпълнител, като евентуално в хода на изпълнителното производство при извършването на разпределение да се прецени основателността на възражението на заложния кредитор за привилегированост на вземането му“.

Съобразно разпоредбите на чл. 358, ал. 2 и чл. 359, ал. 1 ЗЗД внесените от съдружниците в гражданското дружество или придобити от последното пари са обща собственост на съдружниците, която е неделима, докато съществува гражданското дружество, но не и бездялова, като дяловете в нея съответстват на дяловете на съдружниците в дружеството така, както са уговорени, а при липса на уговорка са равни. Във външните отношения на гражданското дружество, за пред третите лица и извън вътрешните отношения между съдружниците парите на длъжника в частта, в която същият има дял в дружеството, са негова собственост.

Отбелязано е още, че съдебният изпълнител се е съобразил с дяловото участие на длъжника „ЦАПК Прогрес“ ООД в гражданското дружество и е наложил запора до 1/2 от паричната сума, дължима от Администрацията на МС, като изрично е отразил кой от търговците, участващи в дружеството, е задълженото лице, а именно „ЦАПК Прогрес“ ООД.

Извършената след датата на връчване на запорното съобщение на 25.11.2013 г. промяна в дяловото участие на обединението и участието на „ЦАПК Прогрес“ в него е непротивопоставимо спрямо обезпечения кредитор „Акт Софт“ АД, тъй като е извършена след датата на запорното съобщение и налагането на запора, е друг извод на съда .

Поради това и възражението на ответника, че не е трето задължено лице по отношение на „ЦАПК Прогрес“ ООД, защото не е в договорни отношения с него, а с обединението, е неоснователно, заключава окночателно съставът на ВКС .

В заключение

С още множество съображения и мотиви, ВКС потвърждава осъждането, като коригира частично размера на присъдените суми. Окончателно върховните съдии осъждат адм. на МС да заплати на двете дружества следните задължения:

На „Акт Софт“ АД е присъдена главница от 2,336,850 лв плюс лихва 2,166,071 лв и мораторна лихва от 342,100 лева за периода от 20.12.2014 г. до 13.06.2016 г. вкл.

Осъжда адимиинстрацията да заплати на „Риана ЕООД“ ЕООД сумата над 5 516 996,09 лв. заедно с лихва 5,113,809 плюс мораторна лихва от 807,652 лв

Общо разноските по делото, които дължи МС са в размер на 540,216 бв.

Общо дългът е в размер на 16 милиона лева.

Решението на ВКС е окончателно, а осъждането на кабинета „Борисав – 1“, е задължително и трябва да бъде изпълнено от което и да е следващо правителство при поискване от ищците на присъдените им вземания.