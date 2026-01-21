Хиляден протест под надслов „Операция: Нищожен СарафOFF“, завърши с обещание: Всеки ден ще е така до оставката!

Протест под надслов „Операция: Нищожен“ се проведе пред Съдебната палата. За пореден път организатор е Инициативата „Правосъдие за всеки“. Хиляди граждани и много млади хора поискаха Борислав Сарафов да напусне поста на изпълняващ длъжността главен прокурор или да бъде освободен и заменен от друг и.ф. главен прокурор до редовен избор на титуляр от ВСС. Демонстрации има и в Пловдив, Варна и Бургас. В София предстои да се проведе и шествие до ВСС. Протестът започна пред Съдебната палата. Той е организиран съвместно със „Студенти против мафията“ и „Активни политики“ под надслов „Операция: Нищожен – оставка на СарафOFF“.

Адвокат Ина Лулчева, защитник на кмета на Варна Благомир Коцев, докато беше в ареста, заяви, че Сарафов е еманация на оосновни проблем в прокуратурата, а именно политическото влияние. Няма място на този пост, нито законно , нито морално, каза тя. (виж във видеоклипа по долу)

Адвокат Емил Георгиев заяви, че сегашната система е системата на взаимни зависимости, която се самоподдържа и самозахранва.

Той призова за оставката на Сарафов преди провеждането на предсрочните парламентарни избори и го обвини, че опъва чадър на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.