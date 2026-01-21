Хиляден протест под надслов „Операция: Нищожен СарафOFF“, завърши с обещание: Всеки ден ще е така до оставката!

Протест под надслов „Операция: Нищожен“ се проведе пред Съдебната палата. За пореден път организатор е Инициативата „Правосъдие за всеки“.
Хиляди граждани и много млади хора поискаха Борислав Сарафов да напусне поста на изпълняващ длъжността главен прокурор или да бъде освободен и заменен от друг и.ф. главен прокурор до редовен избор на титуляр от ВСС.
Демонстрации има и в Пловдив, Варна и Бургас. В София предстои да се проведе и шествие до ВСС.
Протестът започна пред Съдебната палата. Той е организиран съвместно със „Студенти против мафията“ и „Активни политики“ под надслов „Операция: Нищожен – оставка на СарафOFF“.
С искане за оставка на Сарафов протестиращите се отправиха на шествие към сградата на Висшия съдебен съвет. Движението по улиците по протежение на шествието бе блокирано. В района имаше засилено полицейско присъствие.
При минусови градуси около две хиляди души си изправиха пред сградата на ВСС и скандираха „Сарафов вън!“, „Сарафов – фалшив прокурор“ 1 „Пеевски и Борисов вън“, „Не искаме ВСС да служи на прасе“
За тази вечер протестът приключи с обещание: „Утре пак“ и „Всеки ден ще е така до оставката“ .
Последно утре в 8,30 ч. пред сградата на ВСС ще излъчи свои граждански представители, които ще внесат искане на заседанието на пленума ВСС за оставка на Борислав Боби Сарафов, защото е нелегитимен от 21 юли 2025 г. Ще напомнят на кадровиците, че той е и.ф главен прокурор „ с изтекъл срок на годност“.
Множеството си тръгна с ръкопляскания за отлично проведена операция.