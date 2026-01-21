Последни новини
Хиляден протест под надслов „Операция: Нищожен СарафOFF“, завърши с обещание: Всеки ден ще е така до оставката!

21.01.2026

Протест под надслов „Операция: Нищожен“ се проведе пред Съдебната палата.  За пореден път организатор е Инициативата „Правосъдие за всеки“.

Хиляди граждани и много млади хора поискаха  Борислав Сарафов да напусне поста на изпълняващ длъжността главен прокурор или да бъде освободен и заменен от друг и.ф. главен прокурор до редовен избор на титуляр от ВСС.

Демонстрации има и в Пловдив, Варна и Бургас. В София предстои да се проведе и шествие до ВСС.

Протестът  започна пред Съдебната палата. Той е  организиран съвместно със „Студенти против мафията“ и „Активни политики“ под  надслов „Операция: Нищожен – оставка на СарафOFF“.

Адвокат  Емил Георгиев заяви, че сегашната система е системата на взаимни зависимости, която се самоподдържа и самозахранва.
Той призова за оставката на Сарафов  преди провеждането на предсрочните парламентарни избори и го обвини, че опъва чадър на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
На протеста бяха и вчерашните студенти по право и не само, които поискаха оствката на и. ф. главния прокурор пред кабинета му.

С  искане за оставка  на Сарафов протестиращите се отправиха  на шествие към сградата на Висшия съдебен съвет. Движението по улиците по протежение на шествието бе блокирано. В района имаше засилено полицейско присъствие.

При минусови градуси около две хиляди души  си изправиха пред сградата на ВСС  и скандираха  „Сарафов вън!“, „Сарафов – фалшив прокурор“ 1 „Пеевски и Борисов вън“, „Не искаме ВСС да служи на прасе“

За тази вечер  протестът приключи с обещание:  „Утре пак“ и „Всеки ден ще е така до оставката“ .

Последно утре в 8,30 ч. пред сградата на ВСС ще  излъчи свои  граждански представители, които  ще внесат искане  на заседанието на пленума ВСС за оставка на Борислав Боби Сарафов, защото е нелегитимен от  21 юли 2025 г.  Ще напомнят на кадровиците,  че той е и.ф главен прокурор „ с изтекъл срок на годност“.

Множеството си тръгна с ръкопляскания за отлично проведена  операция.

 

 

