На 23 януари Конституционният съд обсъжда оставката на президента Румен Радев

21.01.2026

На 23 януари (петък) от 10:00 часа Конституционният съд ще проведе заседание по конституционно дело №3/2026 г. по повод подадената оставка от президента  Румен Радев.  Докладчик по делото е съдия Павлина Панова.

В обръщение към народа Румен Радев съобщи  решението си да подаде оставка и  че за последен път се обръща към гражданите като президент на страната.

Оставката беше внесена в Конституционния съд на 20 януари. В същия ден съдът образува дело по постъпилата оставка.

Делото не разкрива някаква особена и фактическа правна сложност, заяви вчера тя.  По него няма фаза на допустимост и не се искат становищ”,  заяви председателят на КС Павлина Панова.

Президентът продължава да е президент дотогава, докато КС не се произнесе с решение, с което обяви преустановяване на пълномощията му. От този момент – от датата на решението, държавният глава вече няма да заема длъжността”, подчерта докладчикът по делото.

Панова отбеляза, че при така подадената оставка не се изисква изслушване на Радев пред КС, за разлика от процедурата на импийчмънт, когато това се прави задължително.

Едва след произнасянето на съдиите  Румен Радев официално ще престане да бъде президент на страната. Той официално е първият държавен глава, подал оставка от този пост, който може да влезе в реалната политика, преди да изтече мандатът му.

