Прокурорската колегия назначи Христина Лулчева за окръжен прокурор на София

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 9 гласа назначи Христина Лулчева – Гугуманова – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София. Досега тя бе и.ф. окръжен прокурор“.

Решението може да бъзе обжлавано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

Христина Лулчева има над 21 години юридически стаж. Започнала е професионалната си кариера през 2015 г. като прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, а през 2017 г. е преназначена на същата длъжност в Окръжна прокуратура – София.

От 2022 г. е заместник на административния ръководител – заместник – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София, а през 2025 г. е определена за изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“.

Прокурор Лулчева изложи личната си мотивация за заемане на длъжността, която се базира на нейния юридически стаж и придобитите опит, качества и умения. Тя изрази и желание за надграждане на постигнатите резултати и предприемане на мерки, които ще подобрят работата на прокурорите, създавайки спокойна работна атмосфера. Пред членовете на Колегията, тя заяви, че ще работи за съхранение и развитие на изградения авторитет и доверие.

Колегия освободи Албена Терзийска от заеманата длъжност заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Перник и я преназначи на длъжност „прокурор“ в същия орган.

За заместник-районен прокурор бе назначен Георги Дамянов, прокурор в РП – Перник, считано от датата на встъпване в длъжност.