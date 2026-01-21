Последни новини
Home / Законът / СарафOFF: Протести в цялата страна за незабавната смяна на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор

СарафOFF: Протести в цялата страна за незабавната смяна на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор

De Fakto 21.01.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 264 Прегледа

Defakto.bg

Днес, сряда,  от 18,30 ч. пред съдебните  палати в София, Пловдив, Варна и Бургас ще се състоят протести СарафOFF за незабавната смяна на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор. Организираме събитията съвместно със „Студенти против мафията“ и „Активни политики“. В София ще се проведе и шествие до ВСС.

В призивана към гражданите организаторит посочват:

„Борислав Сарафов НЯМА ПРАВО да заема поста на главен прокурор и поне от половин година е узурпирал властта в Прокуратурата с безценната помощ на Прокурорската колегия на ВСС и решава кой да бъде обвинен и над кого да се опъне чадър.

Пред вратата към кабинета на Борислав Сарафов в съдебната палата, студенти поискаха оставката му.

Борислав Сарафов е един от главните герои на избирателно действащата прокуратура от над десет години и част от „Семейството“ в Съдебната власт, така нареченото „тържище за бъдеще“, стопанисвано от повелителя на „Осемте джуджета“ – Петьо Петров – Еврото, издирван от Интерпол.

Важно е да бъдем много, да бъдем упорити и да бъдем настоятелни, за да започнем да освобождаваме правосъдието от лапите на мафията, като точно тази първа стъпка е най-важна, понеже пирамидата на Пеевски и сенчестата олигархия зад него ще започне да се разпада!

Младите хора на България ще решат и тази задача, нека бъдем заедно!

Aĸo cтoтици xиляди излязaт и зaявят, чe г-н Capaфoв cлeд 21 юли 2025 нe мoжe дa изпълнявa фyнĸциитe, и oтcтoявaт тoвa cвoe  иcĸaнe c пocтoянeн и  мacoв пpoтecт – нямa cилa нa cвeтa, ĸoятo дa  зaдъpжи Capaфoв в ĸaбинeтa нa чeтвъpтия eтaж нa Cъдeбнaтa пaлaтa, заяви съдия Еимл Дечев пред Дарик радио .

Дa излязaт нa плoщaдa oзнaчaвa нe дpyгo,  a дa yпpaжнят нaтиcĸ зa изпълнeниe нa зaĸoнoвитe  зaдължeния oт члeнoвeтe нa cъдeбния cъвeт, ĸoитo нe иcĸaт дa нaпpaвят тoвa,  заяви съдия  Дeчeв.

About De Fakto

Проверете също

След спешно 13 часово заседание мнозинството прие Изборния кодекс, Анна Александрова нарече опозицията „бавноразвиващи се“

Комисията по конституционни и правни въпроси в парламента прие на второ  четене на законопроекта за …

64% одобряват оставката на президента Радев, 51 на сто смятат, че промени в изборните правила трябва да прави ново политическо мнозинство

По-голяма част от българите одобряват решението на президента Румен Радев да се оттегли от поста държавен глава. …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване