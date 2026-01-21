След спешно 13 часово заседание мнозинството прие Изборния кодекс, Анна Александрова нарече опозицията „бавноразвиващи се“

Комисията по конституционни и правни въпроси в парламента прие на второ четене на законопроекта за промени в Изборния кодекс (ИК) след 13 часово заседание включително през нощта на 20 срещу 21 януари.

Случайно или не, ден след като Румен Радев подаде оставка като президент, управляващите форсираха промените в Изборния кодекс , с които въвеждат скенери за отчитане на хартиени бюлетини на мястото на използваните сега машини за гласуване, пише Сега.

Управляващите показаха, че нищо в лошите практики на парламента не се е променило – през 2022 г., когато ГЕРБ, ДПС и ИТН превърнаха машините в принтери , правната комисия заседава около 18 часа.

Хартията победи машината

„Нека да е ясно – хартията победи машината. Машинно гласуване няма да има“, зарадва се по – рано депутатът от ГЕРБ Бранимир Балачев.

Въпреки, че никой не е виждал новите устройства и никой не знае какви са и как ще се използват, мнозинството на ГЕРБ-СДС, ДПС, БСП и ИТН настоява те да влязат в действие още за предстоящите предсрочни избори, очаквани в края на март или през април.

Депутатите отхвърлиха предложението на „БСП-Обединена левица“ оптичните устройства за сканиране на бюлетините да се въведат от 1 януари 2027 г. Гласувано бе законът да влезе в сила от публикуването му в „Държавен вестник“

Депутатите подкрепиха предложението на ГЕРБ-СДС в случай на невъзможност за осигуряване на оптични устройства за първите поред парламентарни избори да се проведат избори по разпоредбите от кодекса, действащи до влизането в сила на законопроекта за промени.

Комисията подкрепи и предложението на „Има такъв народ“ в срок от един месец от влизане в сила на закона Министерският съвет да предприеме действия за осигуряване на оптичните устройства.

Мнозинството реши да отложи създаването на район „Чужбина“ с две години – такъв би следвало да се създаде от 1 януари 2028 г. Освен това, въпреки сериозните критики, бе наложена фундаментална смяна на начина, по който се съставят избирателните списъци – вместо по данни от ГРАО, те ще се правят на база да остарелите резултати от преброяването през 2021 г. Не беше приет текстът, с който се предлага промяна в Закона за статистиката и така текстът засега остава неприложим. Финалното решение ще е на пленарната зала.

По време на дебата стана ясно, че около един милион души не са били преброени при последното национално преброяване, тъй като то не е било задължително.

Опозицията

Надежда Йорданова от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ коментира, че с текстовете, предложени от работната група, се премахват гаранциите срещу контролирания вот. Тя добави, че мнозинството трябва да покаже машините, които искат да въведат, да обяснят как ще гарантират тайната на вота и честните избори.

Стою Стоев (ПП -ДБ) посочи, че няма визия как ще изглеждат кутиите, в които попадат бюлетините, и е странно да се коментират текстове без информация за кутиите и машините. Той оттегли предложения на ПП-ДБ, направени преди месеци, за оптичните устройства, тъй като когато са били правени, е имало хоризонт да се случат, а сега няма как да бъде въведено за настоящите избори и не могат да ги поддържат.

Юлиана Матеева от „Величие“заяви, че явно не може да се види как ще изглежда тази машина, но поне да се покаже нейна снимка.

.От „Възраждане“ поискаха да разберат кои хора са участвали в работната група, изготвила общия законопроект, кой конкретно е направил предложенията, въвеждащи оптичните устройства за сканиране, които се гласуват, къде са се провели дебатите и има ли протоколи от тях. Също така отбелязаха, че промените не посочват какво се случва с хартиената бюлетина и кое ще се преброява, както и дали ще има контролно преброяване.

Гласуваме предложения на анонимни хора,

под наименованието работна група, каза народният представител Цвета Рангелова от „Възраждане“. Председателят на комисията Анна Александрова от ГЕРБ-СДС отговори, че вече е обяснила този въпрос в предходни заседания и в обединения доклад има предложения от шест парламентарни групи.

Александър Рашев от „Има такъв народ“ каза, че механизмът на гласуване вече е бил посочен.

Действително ние не знаем какви скенери се предвижда да се внесат в България. Това, което знаем, е че има няколко вида сканиращи устройства, каза Цветозар Томов от Централната избирателна комисия.

Затова, на извънредно заседание на парламентарната правна комисия, водено около 13 часа, включително през нощта на 20 срещу 21 януари, те приеха промени в Изборния кодекс на второ четене , с които определят правила за работа със скенерите. Така управляващите показаха, че нищо в лошите практики на парламента не се е променило – през 2022 г., когато ГЕРБ, ДПС и ИТН превърнаха машините в принтери , правната комисия заседава около 18 часа.

Скенерите за отчитане на хартиени бюлетини, с които управляващите желаят да заменят сегашните машини за гласуване, както и техният софтуер, ще бъдат държавна собственост, която се придобива и управлява от търговското дружество „Информационно обслужване“ (ИО). Тази фирма ще бъде задължена също да „осигурява придобиване, съхранение, поддръжка и транспорт“ на новите машини. Това е записано в доклада с промени в Изборния кодекс,

Сега законът сочи, че ЦИК придобива и управлява машините за гласуване като държавна собственост. Бъдещите скенери , които никой не е виждал, не знае как работят и колко струват, ще бъдат към ИО. А на ЦИК управляващите прехвърлят ангажимента да удостоверява съответствието на скенерите със изискванията на закона. ИО ще предоставя на комисията „пълен изходен код, процес на доверено изграждане, както и криптографски идентификатори на изборните конфигурации“. Това предложение предизвика

остри критики от страна на ЦИК и парламентарната опозиция.

Цветозар Томов коментира, че е недопустимо една и съща организация да се поставя на входа и на изхода на процеса.

Той напомни, че удостоверяването на съответствието според сегашния кодекс се извършва от три държавни институции – министерството на електронното управление и институтите по метрология и стандартизация, като срокът за това беше 20 работни дни. Сега това задължение се прехвърля само на ЦИК, при това без никакъв срок за изпълнението му. Томов изрази недоумението си защо е нужна такава радикална промяна. От страна на управляващите нямаше кой да даде обяснение.

Предстои проектопромените в Изборния кодекс да бъдат обсъдени на второ четене в пленарна зала.

Скандално

Остри сцени белязаха работата на парламентарната правна комисия по време на обсъждането на промените в Изборния кодекс, след като председателят на комисията Анна Александрова от ГЕРБ прекъсна изказване на депутат от опозицията, като спря микрофона му инарече народните представители „бавноразиващи се“. Напрежението възникна, когато съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов поиска думата за процедурна реплика. Вместо да допусне продължаване на обсъждането, Александрова реагира остро и повиши тон, заявявайки: „Вие не давате думата, аз давам думата тук!“. Ситуацията бързо излезе извън нормалния парламентарен дебат. Председателят на комисията Алекснадрова отправи лични нападки към представители на ПП-ДБ, обвинявайки ги, че „идват да играят театър“, а малко по-късно демонстративно изключи микрофона на Божанов, като физически отстрани ръката му от пулта. „Не си взимайте думата, аз Ви я давам, моля Ви„, заяви Александрова, докато прекъсваше изказването му. „Когато вие говорите тъпотии…“ Божидар Божанов заяви, че дебатът по текстовете на Изборния кодекс е предизвикал изнервяне, стигнало до квалификации като „бавноразвиващи се“. “ Когато вие говорите тъпотии за букси и някакви ротативки, ние не казваме, че сте бавноразвиващи се“, каза той и призова за елементарно уважение в комисията“. В основата на конфликта стоеше въпросът дали предлаганите промени ще се прилагат и при частични местни избори – тема, по която опозицията настоя за ясно и недвусмислено разяснение. Вместо конкретен отговор, Александрова заяви, че текстовете „важат за всичките“, без да допусне допълнителна дискусия. Преди ден Бранимир Балачев изуми правната комися със съждението, че машините могат да се манипулират с „една флашка“ през „една букса“ и обясни, че машините за игрални автомати са по защитени от машините за гласуване. Както се казва, дай Боже такъв „експерт“ да остане в листите. Обобщение