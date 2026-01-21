ВАС игнорира решение на СЕС и отхвърли жалби срещу прекратена процедура за повишаване в длъжност „съдия“ от орган с изтекъл мандат

Върховният административен съд отхвърли жалбите против Решение на Съдийската колегия (СК) на Висшия съдебен съвет по точка 16.1 от Протокол № 6 от заседанието, проведено на 11.02.2025 г. С оспореното Решение бе прекратена конкурсната процедура за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на 18 длъжности „съдия“ в апелативните съдилища – търговско отделение, съгласно обявения конкурс с Решение на СК на ВСС по Протокол № 31/26.07.2022 г. /обн. в ДВ, бр.61/02.08.2022 г./.

Според върховните съдии доводите на жалбоподателите за нищожност на оспорения акт, като издаден от орган с изтекал мандат на неговите членове са неоснователни. Решението от 30.04.2025 г. на Съда на Европейския съюз (СЕС) по съединени дела С-313/23, С-316/23 и С-332/23 е неотносимо и неприложимо по конкретния казус, тъй като безспорно компетентността на ВСС и в частност на неговите колегии е различна от компетентността на Инспектората на ВСС.

Когато по отношение на членовете на конституционноустановен колективен орган на съдебна власт изтече законовоопределеният мандат, органът не прекратява автоматично дейността си, тъй като важи принципът за гарантиране на непрекъснатост на неговото функциониране, което осигурява върховенство на правото. Такава е и тълкувателната практика на Конституционния съд /КС/ на Република България – Решение № 12/2022 г. по к. д. № 7/2022 г., Определение № 7/2023 г. по к. д. № 9/2023 г./, както и тълкувателната практика на СЕС.

С оглед на тези съображения съдът намира, че СК на ВСС в настоящия си състав разполага с компетентност да обявява, провежда и приключва конкурси за повишаване в длъжност, в това число и да ги прекратява, какъвто е процесният случай.

Решението за прекратяване на конкурса е прието при спазване изискванията на Закона за съдебната власт /ЗСВ/ за кворум и мнозинство. Постановяването на окончателния акт, с който приключва процедурата по провеждане на конкурса, в т.ч. неговото прекратяване, е от изключителната компетентност на СК на ВСС, в съответствие с конституционните ѝ правомощия съгласно разпоредбите на ЗСВ, и според които колегията в съответствие със своята професионална насоченост назначава, повишава, премества и освобождава от длъжност съдиите, прокурорите и следователите.

Правомощието на Съдийска и на Прокурорска колегия на ВСС да организира и провежда конкурсите за съдийските, прокурорските и следователските длъжности включва и задължението на всеки етап от конкурсната процедура да извършва преценка за нейното законосъобразно протичане и при установяване на противното да я прекрати или да я върне от етапа на опороченото действие до приключването й с издаване на законосъобразен акт по чл. 193, ал. 3 от ЗСВ.

В конкретния случай и на трите заседания на СК на ВСС, проведени съответно на 24.09.2024 г., 28.01.2025 г. и 11.02.2025 г. са внесени предложения от членове на СК на ВСС за вземане на решение за връщане на конкурсната процедура в предходен етап поради допуснати съществени нарушения в провеждането на конкурса. Те са във връзка с постъпили възражения от петима участници в конкурса, против процедурата за избор на един от хабилитираните преподаватели и липсата на мотиви и съображения за поставяне на оценка, съобразно всеки един кандидат от конкурсната комисия. Тези възражения не са подложени на гласуване и съответно не е взето решение на СК на ВСС за връщане на конкурсната процедура в предходен етап.

Предвид факта, че предложението за връщане на процедурата не е било подложено на гласуване в 3 заседания, петима членове на СК на ВСС се отвеждат от разглеждането по същество на внесеното мотивирано предложение от Комисията по атестирането и конкурсите /КАК/ за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на 18 длъжности „съдия“ в апелативните съдилища – търговско отделение.

Върховните магистрати приемат, че от една страна, за СК на ВСС не е възникнало задължение за произнасяне по предложение от КАК поради неподлагането му на гласуване, а от друга страна, подобно произнасяне е станало и невъзможно, предвид наличието на направени отводи от страна на петима членове на СК на ВСС.

На заседанието на СК на ВСС, проведено на 12.02.2025 г. е взето решение за прекратяване на процедурата. То е мотивирано с аргументите, обосноваващи приоритета за системата като цяло в един бъдещ конкурс да могат да участват максимално широк кръг съдии, в това число и участниците в този, който се прекратява.

Решението по административно дело № 3943/2025 г. е окончателно и не подлежи на обжалване.