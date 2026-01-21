За шест месеца м.г. МП е изплатило 501 100 лв. обезщетения за правосъдие в нарезумен срок

Share Facebook

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие два доклада с данни за установените от Инспектората към ВСС (ИВСС) нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по реда на глава трета „а“ от Закона за съдебната власт и два отчета на министъра на правосъдието за изплатените обезщетения през второто и третото тримесечие на 2025 г.у съобищама ВСС.

Общо 658 броя са постъпилите заявления в ИВСС за периода 01.04.2025 г. – 30.09.2025 г. Като основателни, отнасящи се до забавени производства при органи на съдебното производство, са приети 227 заявления. От тях 80 броя са по наказателни дела, а общо 147 броя по граждански, търговски и административни дела.

В периода 01.04. – 30.06.2026 г. в Министерството на правосъдието (МП) са постъпили 277 заявления, като 73 от тях са приети за основателни и по 40 броя процедурата вече е приключила със споразумение.

В периода 01.07. – 30.09.2025 г. в МП са постъпили 246 заявления, от тях 93 броя са приети за основателни и по 75 броя процедурата е приключила със споразумение.

За шестмесечния период са изплатени 501 100 лв. обезщетения по сключени споразумения, при 471 444,52 лв. за предходния.

Колегията прие анализ на констатираните от ИВСС причини на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60 м, ал. 2 от ЗСВ. Изследването показва трайна тенденция към увеличение на сигналите, което може да бъде свързано с подобрена информираност на гражданите и повишен интерес към процедурата по глава трета „а“ от ЗСВ.

Най-значителен е броят на заявленията от Апелативен район – София, както по наказателни, така и по граждански, търговски и административни дела.

Колегията напомня на административните ръководители на съдилищата и на съдиите, че следва да продължат изпълнението на мерките за намаляване на броя на случаите на нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.

Приетите документи ще бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС.