Пленумът на ВСС започна под обсада на плюшени зайчета – знак от студентите, че Сарафов трябва да освободи незабавно поста

„Зайчето“ нашумя като символ за толериране на специални хора в системата. Това стана след като бившия шеф на ВАС Георги Чолаков връчи плюшената играчка на встъпилата съдия в длъжност “ съдия“ в Администратиевн съд Пловид Дани Каназирева, бивш депутат от ГЕРБ.

Инициатива „Правосъдие за всеки“ обяви, че днешното заседанието на пленума ще настоява отново за смяна на „незаконния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Боби Сарафов“.

Правозащтниците обявиха, че ако им бъде отказано изслушване, ще проведат открито заседание отвън и ще приемат „гражданско решение“ в съответствие с Конституцията и Закона за съдебната власт.

„Прокурорската колегия на ВСС да премахне Борислав Сарафов като изпълняващ функцията главен прокурор и да назначи друг, тъй като това е по закон. Това, което ние можем като гражданско общество да направим, е само да протестираме и да натискаме прокурорската колегия през площада„, коментира Тодор Петров, участник в протеста, цитиран от БНР. „Това не е изобщо първия протест срещу съдебната система. Очевидно е, че проблем има и факта, че много хора са свикнали, че в България нещата се случват така – със зависима съдебна система, с дела на трупчета и най-вече с това, че Прокуратурата отказва да разследва предполагаеми връзки на политици с организираната престъпност. Мисля, че подобно на протеста срещу правителството в оставка, в един момент общественият праг на търпимост просто ще приключи и ще достигнем една повратна точка и що се отнася до съдебната система„, заяви Анна Бодакова. Една възрастна дама бе дошла въоръжена и яйца полетяха по посока на сградата на ВСС.