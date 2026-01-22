АС – Пловдив отказа да задържи 19-годишния Божидар Бобоков, потвърди паричната му гаранция от 5000 лева

Share Facebook

Пловдивският апелативен съд потвърди паричната гаранция в размер на 5 000 лева на 19-годишния Божидар Бобоков, задържан с марихуана в Пампорово, и отказа да го задържи. Товасъобщи пресслужба на съда.

Делото е образувано по протест на Смолянската окръжна прокуратура срещу постановеното от Окръжен съд – Смолян определение за налагане на парична Бобоков, вместо искания арест от прокуратурата.

Младежът беше арестуван на 15 януари, след като полицията откри в автомобил, с който е пътувал, пакети със зелена тревиста маса – марихуана, държана с цел разпространение, според прокуратурата. Срещу него е образуваното бързо наказателно производствоза това , че е държал общо 384 грама марихуана.

Прокуратурата мотивира искането си обвиняемият да бъде задържан под стража с това, че е обвинен в извършване на тежко умишлено престъпление, което се наказва с „лишаване от свобода от 2 до 8 години“ и

с глоба от 5 000 до 20 000 лева, като се твърди, че са налице и трите предпоставки на закона за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Апелативният съд намира, че протестът на прокуратурата е неоснователен и го остави без уважение.

Съдебният състав преценява, че от събраните доказателства по делото може да се направи обосновано предположение за съпричастност на младежа към престъплението, в което е обвинен, а именно държане с цел разпространение на високорисково наркотично вещество.

С оглед количеството на наркотичното вещество и начина му на разпределение в различни опаковки може да се направи заключение, че се касае за държането му с цел разпространение, а не за лична употреба, както твърди защитата. Деянието се наказва с лишаване от свобода и е тежко умишлено престъпление.

Съдът е взел предвид характеристичните данни на обвиняемия – чисто съдебно минало, млада възраст, учащ, постоянен адрес, съдействие за разкриване на обективната истина. Съдебният състав стигнал до извода на

окръжния съд, че не е налице реална опасност да извърши престъпление и да се укрие, т.е. липсват тези две задължителни предпоставки за вземане на най-тежката мярка за процесуална принуда.

„Искам да си завърша образованието и да не се връщам повече в съдебни зали“, казва и Бобоков пред съда и моли да не бъде уважен протестът на прокуратурата.

На Бобоков -младши е наложена забрана за напускане пределите на страната.

Апелативните съдии намират, че целите на мярката за неотклонение могат да се постигнат и с мярка различна от „задържане под стража“, а именно „парична гаранция“ в размер на 5 000 лева.

Определението на апелативния съд е окончателно.