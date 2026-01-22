Последни новини
Home / Законът / АС – Пловдив отказа да задържи 19-годишния Божидар Бобоков, потвърди паричната му гаранция от 5000 лева

АС – Пловдив отказа да задържи 19-годишния Божидар Бобоков, потвърди паричната му гаранция от 5000 лева

De Fakto 22.01.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 107 Прегледа

Defakto.bg

 

Пловдивският апелативен съд потвърди паричната гаранция в размер на 5 000 лева на 19-годишния Божидар Бобоков, задържан с марихуана в Пампорово, и отказа да го задържи.  Товасъобщи пресслужба на съда.

Делото е образувано по протест на Смолянската окръжна прокуратура  срещу постановеното от Окръжен съд – Смолян определение за налагане на парична  Бобоков,  вместо искания арест от прокуратурата.

Младежът беше арестуван на 15 януари, след като полицията откри в автомобил, с който е  пътувал, пакети със зелена тревиста маса –  марихуана, държана с цел разпространение, според прокуратурата.  Срещу него е образуваното бързо наказателно производствоза това , че е държал  общо 384 грама марихуана.

Прокуратурата мотивира искането си обвиняемият да бъде задържан  под стража с това, че е обвинен в извършване на тежко умишлено  престъпление, което се наказва с „лишаване от свобода от 2 до 8 години“ и
с глоба от 5 000 до 20 000 лева,  като се твърди, че са налице и трите предпоставки на закона за вземане на най-тежката мярка за неотклонение  „задържане под стража“.

Апелативният съд намира, че протестът на прокуратурата е  неоснователен и го остави без уважение.

Съдебният състав преценява, че   от събраните доказателства по делото може да се  направи обосновано предположение за съпричастност на младежа  към  престъплението, в което е обвинен, а именно държане с цел разпространение  на високорисково наркотично вещество.

С оглед количеството на наркотичното вещество и начина му на разпределение в различни опаковки може да се направи заключение, че се касае за държането му с цел  разпространение, а не за лична употреба, както твърди защитата.  Деянието се наказва с лишаване от свобода и е тежко умишлено престъпление.

Съдът е взел предвид характеристичните данни на обвиняемия – чисто съдебно минало, млада възраст, учащ, постоянен адрес, съдействие за разкриване на обективната истина. Съдебният състав стигнал до извода   на

окръжния съд, че не е налице реална опасност да извърши престъпление и да се укрие, т.е. липсват тези две задължителни предпоставки за вземане на най-тежката мярка за процесуална принуда.

„Искам да си завърша образованието и да не се връщам повече в съдебни зали“, казва и Бобоков пред съда и моли да не бъде уважен протестът на прокуратурата.

На Бобоков -младши е  наложена забрана за напускане пределите на страната.

Апелативните съдии намират, че целите на мярката за неотклонение  могат да се постигнат и с мярка различна от „задържане под стража“, а  именно „парична гаранция“ в размер на 5 000 лева.

Определението на апелативния съд е окончателно.

About De Fakto

Проверете също

Присъединяването на премиера Росен Желязков към „Борд за мир“ на Доналд Тръмп, е нелегитимно и пореден пробив в правовия ни ред

  Министър-председателят в оставка Росен Желязков се оказа съучредител на „Борд за мир“ на американския …

Липса на кворум осуети заседанието на НС за въвеждане на скенери за отчитане на хартиения вот

Липса на кворум провали заседанието на парламета и обсъждането на промените в изборния Кодекс, приети …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване