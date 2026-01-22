Липса на кворум осуети заседанието на НС за въвеждане на скенери за отчитане на хартиения вот

Липса на кворум провали заседанието на парламета и обсъждането на промените в изборния Кодекс, приети от мнознството на правна комисия.

На практика отсъствието на 1 2 депутати от БСП осуетиха силно оспорваното приемане на поправките в Изборния кодекс на второ четене днес. С тях управляващите без обществено обсъждане приеха да премахнат машинното гласуване и да го заменят с машинно отчитане на хартиени бюлетини още на предстоящите избори.

Опозицията смята, че целта на мнозинството е вотът да се проведе само на хартия.

При регистрирани 116 народни представители, нямаше кворум и председателстващият заседанието Костадин Ангелов закри заседнието.

При третата проверка на кворума в залата се регистрираха 61 депутати от ГЕРБ-СДС, 27 от „ДПС-Ново начало“, осем от „БСП-Обединена левица“, 16 от „Има такъв народ“ и четирима нечленуващи в група.

По време на гласуването само 7 депутати от БСП подкрепиха включването на точката, 8 гласуваха „против“, а четирима отсъстваха . На правна комисия депутатите от БСП поискаха промените в кодекса да действат от началото на 2027 г, но мнозинството отхвърли предложението.

В регистрацията не участваха още „Продължаваме промяната-Демократична България“, „Възраждане“, „Алианс за права и свободи“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“.

Първоначално депутатите решиха да разгледат днес измененията в Изборния кодекс на второ четене. От „ПП- ДБ“ обаче поискаха прегласуване, предшествано от проверка на кворума.

След като обявяването на резултата от проверката се проточи, депутати в залата започнаха да скандират „Времето“ и да тропат по банките. Без да съобщи дали има, или не кворум, председателстващият заседанието Костадин Ангелов даде 10 минути почивка. Прекъсването обаче продължи повече от обявеното, съобщи БТА.

По-късно заседанието беше възобновено за кратко, направена беше втора проверка, която показа липса на кворум, и беше дадена нова почивка от 30 минути. След повторното възобновяване на работата на депутатите, трета проверка показа, че няма кворум, и заседанието беше прекратено.

Следващото е е утре в 9:00 часа.

Проваленото заседъние бе коментиран от бившия председател на парламента Наталия Киселова.

Според нея това, че по-малко от половината депутати от БСП се регистрираха в днешното пленарно заседание и така не дадоха възможност да бъде разгледан Изборният кодекс, се дължи на решението на ПГ на левицата да гласува по съвест.

Тя не скри резервите си към предложените изменения: „Начинът, по който се прави процедурата, е неправилен. Избирателните списъци плюс машините, това е двойно утежняване на избирателите. Защо? Ако имаше подкрепа на предложението на БСП в комисия по правни и конституционни въпроси да се отложи влизането в сила, щяхме да водим по друг начин разговора„, каза Киселова.

Изборният кодекс не трябва да влиза за обсъждане в пленарна зала, лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

Той призова, ако все пак се стигне до приемането му, президентът Илияна Йотова да наложи вето.

“ Т ози цирк трябва да спре. Ако все пак се стигне по някакъв начин до гласуване на този законопроект за промени в Изборния кодекс, незабавно бъдещата президентка да наложи вето върху този законопроект и то да го направи така, че да не остане повече време за каквито и да било опити за манипулация на разпадащото се мнозинство„, коментира той.

За утре ще си осигурят мнозинство, заяви Радостни Василев, лидер на МЕЧ.

„Целта им е на следващи избори гласуването да е само хартиено, както беше преди 2021 г. С хартиено гласуване и броене най-много измами се правят в България. След отстъплението на Корнелия Нинова преди 2 години машините станаха принтери на бюлетини, изкарват разписка, която се брои от комисия.

Но и това е по-приемливо, отколкото да попълваш, вкарваш в машина, сканира, връща ти, сгъваш, даваш на СИК, вижда се за кой си гласувал.

Това е бутафория и глупост. В САЩ бюлетината се попълва ръчно и пуска в кутия и после се брои. А тук избирателят сам си поставя бюлетината в машината, за възрастните хора ще е трудно. Това са на Тошко Йорданов, ГЕРБ и Пеевски глупостите, които се опитват да саботират изборите “ обобщи той.