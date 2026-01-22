Последни новини
Почина бившият конституционен съдия Анастас Анастасов

De Fakto 22.01.2026 Без категория Напишете коментар 179 Прегледа

Конституционният съд с прискърбие съобщава за кончината на Анастас Анастасов – съдия в Конституционния съд на Република България от 2012 до 2021 г.

Анастас Анастасов е роден на 10 октомври 1965 г. в Ямбол. Завършва ВИ на МВР през 1990 г. В периода 1991-1996 г. е младши прокурор и прокурор в Районна прокуратура – Ямбол, а от 2000 до 2009 г. е председател на Районен съд – Ямбол.

Избран е за народен представител в XLI Народно събрание, като от 2010 до 2012 г. е заместник-председател на парламента.

Избран за съдия в Конституционния съд от XLI Народно събрание през 2012.

Поклон пред светлата му памет!

