Присъединяването на премиера Росен Желязков към „Борд за мир“ на Доналд Тръмп, е нелегитимно и пореден пробив в правовия ни ред

Министър-председателят в оставка Росен Желязков се оказа съучредител на „Борд за мир“ на американския президент Доналд Тръмп без легитимно решение на институциите. Това нарушава както редица национални закони, така и ангажиментите на страната ни към партньорите ни от Европейския съюз, които съгласувано бойкотират инициативата, заявява в позиция БХК.

Декларираното присъединяване на България към частни чуждестранни политически инициативи от страна на премиера в оставка Росен Желязков е акт на безпрецедентен правен нихилизъм и пряко посегателство върху конституционните основи на държавата. Настояваме за незабавна отмяна на това противоправно решение, което поставя страната ни в международна изолация и обслужва личните интереси на Делян Пеевски за премахване на санкциите по Магнитски за сметка на националната сигурност.

Този акт представлява пореден пробив в правовия ред на страната на няколко нива.

На първо място присъствието на премиера в оставка страда от конституционна нелегитимност. Правителство в оставка притежава единствено текущи управленски функции. Вземането на стратегически решения, които променят геополитическата ориентация на страната и я вадят от общия европейски консенсус, е грубо прекрачване на пределите на изпълнителната власт и подмяна на волята на суверена. “Бордът за мир” е международна организация, а решение за членството в нея е от компетентност на Народното събрание.

Освен националната уредба, нарушени са и съюзните ангажименти на България. Съгласно Договора за Европейския съюз, държавите членки провеждат общата външна политика и политика на сигурност в дух на лоялност и взаимна солидарност. Соловите действия на премиера са директен саботаж на европейското единство и подкопават авторитета на България като надежден партньор. Това ни поставя в една група с Унгария, която вече е в извънредна процедура по спиране на пълноправното й членство.

Не на последно място, неизяснените статут и цели на прокламирания международен орган създават риск от посегателство върху правата на човека и мира. Подкрепата за инициативи, които се стремят към „мир“ чрез легитимиране на териториални агресии и потъпкване на международното право, е недопустима. Истинският мир е възможен само чрез върховенство на правото, а не чрез задкулисни сделки, които игнорират суверенитета на нациите.

Хартата на Борда разкрива претенции за заобикаляне на глобалната система за поддържане на мир, сигурност, икономическо развитие и социално благосъстояние на ООН. Лекомислието и безотговорността, с които премиерът в оставка си присвоява правомощието да подкрепи подобен акт са нетърпими.

България не може и не трябва да бъде заложник на лични амбиции за политическо оцеляване. Призоваваме народните представители и гражданското общество да се противопоставят на този опит за извеждане на страната от демократичното семейство на Европа.

ПП. Единственият български политик, поканен с писмо от Доналд Тръмп, България да се присъедини към страните-основателки на Съвета за мир, е президентът Румен Радев. Той бе поканен и да представи страната ни в бъдещата международна организация.

В отговор Радев до американския президент, българският е подчертал значението на мирните инициативи на президента, но е информирал за подадената от него оставка този понеделник.

В отговора си не е „преупълномощавал“ поканата до него да бъде ползвана от Росен Желязков, но да се възползваш от чужда покана не е новина за политическите нрави в България, особено, когато си примиер в оставка, посикана от стотици хиляди българи на площада.