„Демократична България“ иска КС да се произнесе за членството на България в Съвета за мира на Доналд Тръмп

„Демократична България“ настоява преди ратификацията на подписания от правителството международен документ за присъединяването на България към т.нар. Съвет на мира на Доналд Тръмп да има произнасяне от Конституционния съд за съответствието му с Конституцията. Това заявиха в Народното събрание Надежда Йорданова и Божидар Божанов.

Вчера изненадващо се разбра, че министър-председателят в оставка Росен Желязков е станал съучредител на „Борд за мир“ на американския президент Доналд Тръмп без никакво обсъждане на въпроса и без легитимно решение на институциите.

Депутатите на ДБ съобщиха, че Министерският съвет е обявил намерение още следващата седмица да внесе документа за ратификация в парламента, но, според тях, подобна стъпка не бива да се прави без предварителна конституционна проверка.

За целта са необходими 48 народни представители, като формацията ще настоява тази процедура да бъде задействана.

Надежда Йорданова и Йордан Иванов заявиха:

„Да имаме произнасяне от Конституционния съд за преценка на съответствието на подписания документ с основните положения и изисквания на конституцията. Такова правомощие има“.

„До вчера Росен Желязков беше славен премиер, от който нищо не зависеше. След вчера е славен премиер, който постави България в периферията на Европа, който я превърна в троянски кон, който обърна гръб на европейските ни партньори в лицето на Великобритания, в лицето на Франция, на Германия и прочее“.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че нито настоящият кабинет, нито Народното събрание имат моралното и законното право да взимат решения с дългосрочни последици за страната:

„Настоящият кабинет, както и настоящото Народно събрание, нямат никакво, нито морално, нито законово право да правят подобни неща. Ние смятаме, че трябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп, но не и от един кабинет, който не се ползва с доверието на българския народ, не от едно Народно събрание, което не се ползва с доверието на българския народ“.

Според лидера на МЕЧ Радостин Василев в настоящата ситуация България трябва да бъде изключително внимателна с поемането на международни финансови и политически ангажименти, особено при липса на стабилно правителство и ясно парламентарно мнозинство:

„Този премиер в оставка няма мандат да ходи да представлява България на никакви форуми, този президент в оставка добре е направил, че не е отишъл“.