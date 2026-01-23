Последни новини
Като се увери, че оставката на президента е доброволна, КС прекрати предсрочно пълномощията на Румен Радев като държавен глава

Конституционният съд прекрати правомощията на президента Румен Радев след като  установи, че  подадената от него оставка е доброволна и по свободна воля.   Докладчик по делото е председателят на съда Павлина Панова.

Решението е взето единодушно и влиза в сила от днес – 23.01.2026 г. и след девет солидни години в президенството,  Радев, петият  президент на страната  напуска поста на  държавен глава.

. В заседанието са участвали всички 12 конституционни съдии

Автоматичво с приемането на оставката на Румен Радев на поста на държавен глава застава вицепрезидентта Илияна Йотова.

Точно в 16 часа първият български президент, напуснал предсрочно поста си, ще бъде изпратен на парадния вход на „Дондуков“ 2 от първата жена президент Илияна Йотова.

 

Мотиви за решение

 Конституционният съд, за да се произнесе, съобрази следното:

Към момента на подаването на заявлението за оставка Румен Георгиев Радев заема длъжността президент на Република България. Централната избирателна комисия е обявила избора му с Решение №1015-ПВР от 23 ноември 2021 г. относно обявяване на окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на имената на избраните президент и вицепрезидент на републиката (обн. ДВ, бр. 99 от 2021 г.).

Това е вторият мандат на Румен Георгиев Радев на длъжността президент на републиката, в който той встъпва на 22.01.2022 г., когато изтича първият му мандат. Първият мандат е обявен от Централната избирателна комисия с Решение №4033-ПВР от 15 ноември 2016 г. относно обявяване на окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на имената на избраните президент и вицепрезидент на републиката (обн. ДВ, бр. 91 от 2016 г.).

Със своето изрично волеизявление, отправено до Конституционния съд, президентът подава оставка на основание чл. 97, ал. 1, т. 1 от Конституцията, което е едно от предвидените в Основния закон основания за предсрочно прекратяване на неговите пълномощия.

Според разпоредбата на чл. 97, ал. 2 от Конституцията Конституционният съд е органът, компетентен да установи факта на оставката и да провери дали тя е подадена  доброволно, в резултат на свободно формирана воля.

В настоящия случай подадената пред Конституционния съд оставка, както и мотивите за нея, обявени от президента публично на 19.01.2026 г. в обръщение към народа по чл. 98, т. 2 от Конституцията, дават основание на Съда да установи по несъмнен начин свободно формираната воля на президента за подаване на оставка.

При тези обстоятелства Съдът установява, че президентът Румен Радев е подал оставка, с което на основание чл. 97, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от Конституцията пълномощията му се прекратяват предсрочно.

Решението на Конституционния съд, с което се установява подадената оставка и се прекратяват предсрочно пълномощията на президента, съгласно чл. 97, ал. 2 от Конституцията влиза в сила от постановяването му, с което настъпват и последиците по ал. 3.

Предвид изложеното и на основание чл. 97, ал. 2 във връзка  с  ал. 1, т. 1 от Конституцията, Конституционният съд

Р Е Ш И:

Пълномощията на президента на Република България Румен Георгиев Радев се прекратяват предсрочно с установяването от Конституционния съд на подадената от него оставка.

Решението влиза в сила от днес, 23.01.2026 г.

 

