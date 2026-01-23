Крум Зарков: Подписът в Давос е безотговорен политически ход в момент на напрежение между САЩ и Европа.

Той подчерта, че от юридическа гледна точка проблем няма – дори в оставка министър-председателят разполага с пълните си правомощия. Ако обаче подписаният документ представлява международен договор, той ще трябва задължително да бъде ратифициран от Народното събрание, за да обвърже страната.

„Юридически въпросът е ясен. Политическият – изключително неясен“, заяви Зарков. Той постави под съмнение въпроса дали парламент с изчерпан политически мандат и рекордно ниско доверие да ангажира България с толкова деликатни външнополитически решения в момент на глобална нестабилност.

Той свърза действията на Желязков с влиянието на Делян Пеевски, който публично е насърчил премиера да подпише документа.

„Тези хора не разбраха нищо от това, което се случи през последната година. След като заради подобни действия паднаха от власт, продължават по същия начин„, коментира Зарков.

Зарков предупреди, че подобни действия вредят на българската държавност, обезсмислят политиката и могат да навредят на отношенията със САЩ, особено в момент на напрежение между САЩ и Европа.

По думите му подобни действия са сред причините предишните управляващи да загубят властта.

„В такъв мащаб и с такъв характер те вредят на българската държавност, на политическия процес и на отношенията ни със САЩ“, посочи Зарков.

Той изрази мнение, че на фона на неуредените отношения между ЕС и САЩ, България прибързано поема ангажименти, които не са достатъчно обмислени.

Определи настоящата политическа ситуация у нас като институционален разпад, резултат от петгодишна политическа нестабилност, ерозия на институциите и неспазване на закона, включително от страна на прокуратурата. По думите му проблемът не е в Конституцията, а в политическите партии, които не изпълняват ролята си в представителната демокрация.

Зарков изрази надежда, че появата на нов политически проект около Румен Радев ще окаже конкурентен натиск върху партиите и ще ги принуди към саморефлексия и промяна. Той обаче категорично отрече да бъде част от бъдещ политически проект на президента Румен Радев.

„Аз съм част от друга политическа сила и няма да скачам в друг вагон при първата трудност“, заяви той

По отношение на БСП Зарков беше критичен към настоящото ѝ състояние, като подчерта, че партията не бива да бъде отписвана, въпреки тежката криза. Според него нито една нова партия не може да замени 130-годишната традиция на българската левица, нито да запълни институционалния вакуум, създаден от липсата на реално ляво представителство.

„БСП трябва да направи две неща – категорично да скъса със зависимости, които я превърнаха в придатък на мафиотизирана власт, и ясно да се върне към социалистическата си идентичност„, заяви той.