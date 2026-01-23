Последни новини
Home / Законът / КС решава за оставката на президента Радев, вицепрезидентът Илияна Йотова е на ход да поеме поста

КС решава за оставката на президента Радев, вицепрезидентът Илияна Йотова е на ход да поеме поста

De Fakto 23.01.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 168 Прегледа

Defakto.bg

Конституционният съд ще се произнесе по подадената във вторник оставка от президента Румен Радев. Това ще стане на насроченото за 10 часа заседание на конституционните съдии.

За последен път се обръщам към вас като президент на нашата България!

Това каза Румен Радев на 9 -тата година от полагането на първата си клетва като президент .

„Днешната политическа класа предаде надеждите на българите в компромиси с олигархията. Две трети вече не гласуват и е нужен нов обществен договор. Вашето доверие ме задължава да защитя държавността, институциите и нашето бъдеще“.

Bpeмe e дa cлoжим ĸpaй нa пpимиpeниeтo, зaяви държавният глава. .

„Гoтoви cмe, мoжeм и щe ycпeeм“, зaвъpши Pyмeн Paдeв.

Часове след последното си президентско обръщение, Радев депозира своята оставка пред Конституционния съд.

За да прекратят правомощията на петия български президент, конституционните съдии трябва да установят, че Румен Радев е действал по собствена воля.

За да бъде спазен принципът за непрекъсваемост на президентската институция, автоматично с приемането на оставката на Румен Радев на поста на държавен глава ще застане настоящия вицепрезидент.

Bицeпpeзидeнтът пo cилaтa нa caмaтa Koнcтитyция щe cтaнe пpeзидeнт и нe e нeoбxoдимo дa имa aĸт нa cъдa, ĸoйтo дa ycтaнoви тoвa oбcтoятeлcтвo. Oбщoтo мнeниe нa cъдa e, чe нaй-вepoятнo нямa дa ce нaлoжи г-жa Йoтoвa oтнoвo дa пoлaгa ĸлeтвa, зaщoтo пpeминaвaнe oт eднo ĸaчecтвo в дpyгo cтaвa пo cилaтa нa Koнcтитyциятa, a нe пo cилaтa нa няĸaĸъв избop”, обясни  пpeдceдaтeлят нa Koнcтитyциoнния cъд Павлина Панова.

Точно в 16 часа първият български президент, напуснал предсрочно поста си, ще бъде изпратен на парадния вход на „Дондуков“ 2 от първата жена президент Илияна Йотова.

„Убеден съм, че Илияна Йотова ще е достоен държавен глава“, заяви  Румен Радев.

About De Fakto

Проверете също

От първи, втори и трети опит в петък парламентът не събра кворум за промените в Изборния кодекс

Заседанието на НС окончателно се провали, след три неуспешни опита да се събере кворум от  …

Крум Зарков: Подписът в Давос е безотговорен политически ход в момент на напрежение между САЩ и Европа.

Тези хора  (управляващите) не разбраха нищо от това, което се случи през последната година и …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване