От първи, втори и трети опит в петък парламентът не събра кворум за промените в Изборния кодекс

Заседанието на НС окончателно се провали, след три неуспешни опита да се събере кворум от 121 депутати за откриване на заседанието.

Първи опит: Рано сутринат парламентът не можа да започне работа по Изборния кодекс – регистрираха се 117 депутати, при необходими на поне 121 за откриване на заседанието.

Цялата опозиция – ПП-ДБ, „Възраждане“, АПС, МЕЧ и „Величие“ отказа да участва в заседанието, въпреки, че присъстваше в зала.

От управляващите отсъстваха осем депутати от БСП, шестима от ГЕРБ-СДС и трима от ДПС.

Втори опит: И при втория опит депутатите не успяха да съберат кворум за начало на заседанието. Регистрираха се 119 народни представители, а опозицията продължи да блокира заседанието, за да не бъдат разгледани промените в изборното законодателство.

9 депутати от БСП също отказаха да се регистрират, а от управляващите отсъстваха петима от ГЕРБ-СДС и един от ДПС , така се очерта ситуация, че социалистите държат ключа за въвеждане на скенери за отчитане на хартиените гласове.

Трите опит – отнова се събраха само 119 гласа . Така председателстващият Костадин Ангелов обяви, че няма кворум и следващото редовно заседание на парламента ще бъде в сряда, 28 януари.

И вчера парламентът не събра кворум, след като бе предложено в дневния ред да бъдат включени промените в Изборния кодекс.

Те бяха приети в ранните часове на сряда след близо 13-часово напрегнато заседание на правната комисия, приключило около 4:00 ч. Тогава депутатите решиха на следващите избори да се гласува с нови машини – оптични сканиращи устройства.

Опозицията остро противодейства, а в БСП се разделиха по въпроса, след като мнозинството отхвърли предложението им промените да се прилагат от 1 януари 2027 г.

Според Радостин Василев от МЕЧ „ръчната е дръпната от Борисов“, който не желаел приемането на поправките, тъй като предизвикват напрежение в обществото срещу ГЕРБ.

Хибриден модел за гласуване

В свой анализ ва промените “ Правосъдие за всеки“ посочва, че процесът по изменение на Изборния кодекс показва модел на поведение, който трудно може да бъде определен като отговорно и добросъвестно законотворчество.

Предлаганите изменения представляват радикална промяна във философията на изборния процес. Машинното гласуване, въведено като механизъм за ограничаване на човешката намеса, грешките и манипулациите, и впоследствие орязано и превърнато до степен принтиране на хартиена бюлетина, сега

се премахва изцяло.

На негово място се въвежда хибриден модел, при който избирателят гласува единствено с хартиена бюлетина, а машината не участва във формирането на вота, а само го отчита чрез сканиране. По този начин правно значение придобива машинният прочит,

а не волята, изразена от избирателя.

В чл. 212 ИК вече не се урежда „начин на гласуване“, а „начин на отчитане“. Това е съществена промяна, защото резултатът започва да следва машината, а не хартиения носител, независимо че бюлетината формално остава „официален носител на гласа“.

В този си вид предложените изменения не представляват технологично усъвършенстване, а структурна подмяна на действащия модел с нов, неподготвен и нормативно непълно обезпечен механизъм, който премахва машинното гласуване, прави волята на избирателя вторична, концентрира контрола в изпълнителната власт и увеличава риска от манипулации и корупция.