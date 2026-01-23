Последни новини
От първи, втори и трети опит в петък парламентът не събра кворум за промените в Изборния кодекс

De Fakto 23.01.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 131 Прегледа

Defakto.bg

Заседанието на НС окончателно се провали, след три неуспешни опита да се събере кворум от  121 депутати за откриване на заседанието.

Първи опит: Рано сутринат парламентът  не можа да започне  работа по Изборния кодекс  – регистрираха се 117 депутати, при необходими на поне 121 за откриване на заседанието.

Цялата опозиция – ПП-ДБ, „Възраждане“, АПС, МЕЧ и „Величие“ отказа да участва в заседанието, въпреки, че присъстваше в зала.

От управляващите отсъстваха осем депутати от БСП, шестима от ГЕРБ-СДС и трима от ДПС.

Втори опит:  И при втория опит депутатите не успяха да съберат кворум за начало на заседанието. Регистрираха се 119 народни представители, а  опозицията продължи да блокира заседанието, за да не бъдат разгледани промените в изборното законодателство.

9 депутати от БСП също  отказаха да се регистрират, а от  управляващите отсъстваха   петима от ГЕРБ-СДС и един от ДПС , така се очерта ситуация, че социалистите държат ключа за въвеждане на скенери за отчитане на хартиените гласове.

Трите опит – отнова се събраха  само 119 гласа .  Така председателстващият  Костадин Ангелов обяви, че няма кворум и следващото редовно заседание на парламента ще бъде в сряда, 28 януари.

И вчера парламентът не събра кворум, след като бе предложено в дневния ред да бъдат включени промените в Изборния кодекс.

Те бяха приети в ранните часове на сряда след близо 13-часово напрегнато заседание на правната комисия, приключило около 4:00 ч. Тогава депутатите решиха на следващите избори да се гласува с нови машини – оптични сканиращи устройства.

Опозицията остро противодейства, а в БСП се разделиха по въпроса, след като мнозинството отхвърли  предложението им промените да се прилагат  от 1 януари  2027 г.

Според Радостин Василев от МЕЧ   „ръчната е дръпната от Борисов“, който не желаел приемането на поправките, тъй като предизвикват напрежение в обществото срещу ГЕРБ.

 

 Хибриден  модел за гласуване

В свой анализ ва промените “ Правосъдие за всеки“ посочва,  че  процесът по изменение на Изборния кодекс показва модел на поведение, който трудно може да бъде определен като отговорно и добросъвестно законотворчество.

Предлаганите изменения представляват радикална промяна във философията на изборния процес. Машинното гласуване, въведено като механизъм за ограничаване на човешката намеса, грешките и манипулациите, и впоследствие орязано и превърнато до степен принтиране на хартиена бюлетина, сега

се премахва изцяло.

На негово място се въвежда хибриден модел, при който избирателят гласува единствено с хартиена бюлетина, а машината не участва във формирането на вота, а само го отчита чрез сканиране. По този начин правно значение придобива машинният прочит,

а не волята, изразена от избирателя.

В чл. 212 ИК вече не се урежда „начин на гласуване“, а „начин на отчитане“. Това е съществена промяна, защото резултатът започва да следва машината, а не хартиения носител, независимо че бюлетината формално остава „официален носител на гласа“.

В този си вид предложените изменения не представляват технологично усъвършенстване, а структурна подмяна на действащия модел с нов, неподготвен и нормативно непълно обезпечен механизъм, който премахва машинното гласуване, прави волята на избирателя вторична, концентрира контрола в изпълнителната власт и увеличава риска от манипулации и корупция.

