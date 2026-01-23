Последни новини
Home / Законът / Проф. Емилия Друмева: Илияна Йотова вече е президент, няма нужда да полага клетва.

Проф. Емилия Друмева: Илияна Йотова вече е президент, няма нужда да полага клетва.

De Fakto 23.01.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 158 Прегледа

КС трябва да се  произнесе за участието на България в Съвета на мира  на Доналд Тръмп преди ратификацията на документа  

 

Илияна Йотова вече е президент, няма нужда да полага клетва.  Това заяви пред БНР проф. Емилия Друмева, бивш конституционен съдия и бивш правен секретар на президента Румен Радев, като подчерта, че водещото понятие, свързано с президентската институция, е непрекъсваемостта на функциите и на мандата на длъжността президент: „Нито миг без държавен глава“ 

Полагане на клетва би нарушило непрекъсваемостта и би нарушило Конституцията. И самото Конституция не предвижда участие на Народното събрание, пред което да се полага клетва, в тази хипотеза. Всичко се случва по силата на Конституцията“.

До края на мандата на Йотова България остава без вицепрезидент, уточни проф. Друмева.

Според нея още следващата седмица могат да започнат консултациите на президента за съставяне на служебно правителство.

В предаването „Хоризонт за вас“ проф. Емилия Друмева коментира и казуса с подписания от премиера в оставка Росен Желязков документ за включване на България в Съвета за мир на Доналд Тръмп:

„Това, което днес е заявено, за питане на КС дали сключването нарушава основни положения на Конституцията, е конструкция, изрично предвидена в нашата Конституция и в досегашната практика такива случаи е имало и КС се е произнасял.   За такъв международен договор несъмнено ратификация е необходима, Конституцията го предвижда“.

„Едва ли“, отговори тя на въпрос дали ще бъде в проекта на Румен Радев.

