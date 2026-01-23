Румен Радев напусна президентството, изпратиха го с ръкопляскания. „За мен беше чест“, заяви той.

Днес бе последният ми ден като президент, но и първият като гражданин, който на равно с всички българи вярва, че с общи усилия можем да променим България, да защитим демокрацията, да утвърдим закона, да ускорим икономическото развитие, така че всеки един от нас да се чувства защитен, свободен и достоен гражданин на европейска България, заяви Румен Радев на излизане от сградата на президентството.

Радвам се, че преди девет години българите ми гласуваха доверие да бъда президент и тяхната подкрепа продължава, посочи Радев.

Виждате колко много хора, наистина е вълнуващо. За мен тази емоция е по-скъпа от всяка социология, отбеляза той.

Искам да ви кажа, когато говорите за предстоящите избори, че

не могат да спрат вълната,

защото сме много, защото сме заедно и защото каузата ни е обща – тя е България, каза Радев в отговор на въпрос кога ще обяви създаването на партия.

За мен беше чест“, завърши изказването си пред журналисти Радев.

По-рано днес Конституционният съд прекрати пълномощията на президента с установяване неговата оставка. Решението е окончателно и влиза в сила от днес – 23 януари 2026 г.

Румен Радев съобщи за решението си да подаде оставка на 19 януари в обръщение към българския народ, в което обяви, че за последен път се обръща към гражданите като президент на страната.