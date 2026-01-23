Румен Радев напусна президентството, изпратиха го с ръкопляскания. „За мен беше чест“, заяви той.

Румен Радев напусна „Дондуков” 2 изпратен от вече действащия президент Илияна Йотова. Това се случи точно в 16.00 ч., а пред сградата на Президентството се събраха стотици негови симпатизанти, дошили да го изпратят. (най – долу).
„Радвам се че преди 9 години българите ми гласуваха доверие и тяхната подкрепа продължава. Виждате колко хора дойдоха днес пред Президентството. За мен тази емоция е по скъпа от всяка социология. Искам да ви кажа, когато говорите за предстоящите избори че не могат да спрат вълната, защото сме много и сме заедно. Каузата ни е обща. Тя е България”, каза Радев минути, след като напусна сградата.
Днес бе последният ми ден като президент, но и първият като гражданин, който на равно с всички българи вярва, че с общи усилия можем да променим България, да защитим демокрацията, да утвърдим закона, да ускорим икономическото развитие, така че всеки един от нас да се чувства защитен, свободен и достоен гражданин на европейска България, заяви Румен Радев на излизане от сградата на президентството.
Радвам се, че преди девет години българите ми гласуваха доверие да бъда президент и тяхната подкрепа продължава, посочи Радев.
Виждате колко много хора, наистина е вълнуващо. За мен тази емоция е по-скъпа от всяка социология, отбеляза той.
Искам да ви кажа, когато говорите за предстоящите избори, че
не могат да спрат вълната,
защото сме много, защото сме заедно и защото каузата ни е обща – тя е България, каза Радев в отговор на въпрос кога ще обяви създаването на партия.
За мен беше чест“, завърши изказването си пред журналисти Радев.
По-рано днес Конституционният съд прекрати пълномощията на президента с установяване неговата оставка. Решението е окончателно и влиза в сила от днес – 23 януари 2026 г.
Румен Радев съобщи за решението си да подаде оставка на 19 януари в обръщение към българския народ, в което обяви, че за последен път се обръща към гражданите като президент на страната.
Кариера
Румен Радев е български генерал-майор от Военновъздушните сили. Стига до поста командващ ВВС.
На проведените през ноември 2016 г. избори бе избран за президент на България. Положи клетва пред Народното събрание на 19 януари 2017 г., а на 22 януари 2017 г. встъпи в длъжност за петгодишен мандат, заедно с Илияна Йотова като вицепрезидент.
През ноември 2021-ва тандемът спечели отново изборите на балотаж и започна втори мандат. Радев е първият президент в демократичната история на страната, който е подал оставка.
Вторият мандат ще бъде довършен от Илияна Йотова, която ще бъде освен президент и първата жена върховен главнокомандващ на въоръжените ни сили. Тя няма да има свой заместник.