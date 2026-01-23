Последни новини
Home / Законът / За три дни СРС e осъдил два пъти за джебчийство жена, санкционирана 24 пъти у нас и няколко пъти в чужбина

За три дни СРС e осъдил два пъти за джебчийство жена, санкционирана 24 пъти у нас и няколко пъти в чужбина

De Fakto 23.01.2026 Законът Напишете коментар 117 Прегледа

Defakto.bg

За три дни  Софийски районен е осъдил  два пъти жена на затвор за кражби,  извършени при условията на опсане рецидив по обвинение на Софийска районна прокуратура жена.

Джебчийката  е осъждана 24 пъти в България и няколко пъти в чужбина за различни кражби, съобщиха от СРП.

На 09.06.2025 г. в магазин в  София, обвиняемата М.А. е отнела дамска чанта с кожено портмоне и парична сума в размер на 440 лева от  столичанка.  Жената била оставила без надзор чантата си и М.А. се възползвала от възможността и я взела.

На 05.08.2025 г. в друг магазин в  София, М.А. откраднала от възрастна жена портмоне с  540,88 лева. Пострадала била оставила портмонето си в пазарска чанта и докато избирала продукти,  обвиняемата отнела портфейла на жената.

По двата случая са водени досъдебни производства за престъпления в условията на опасен рецидив(о чл. 196, ал. 1, т. 1, чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „А“ от НК. )  В хода на разследванията от свидетелски показания и  направени експертизи, недвусмисено бе заключено, че именно тя е като автор на деянията. Разследванията са приключили с внасяне на обвинителни актове в съда.

М.А. е признала вината си по двете обвинения пред състави на Софийски районен съд и са й наложени наказания за извършените деяния.

По едното обвинение й е наложено наказание 1 година и 10 месеца „лишаване от свобода“ , което е окончателно.

По второто обвинение М.А. е осъдена на 2 години затвор. Тази присъда подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Двете наказания подсъдимата следва да изтърпи ефективно при първоначален „строг режим“.

About De Fakto

Проверете също

Проф. Емилия Друмева: Илияна Йотова вече е президент, няма нужда да полага клетва.

КС трябва да се  произнесе за участието на България в Съвета на мира  на Доналд …

Като се увери, че оставката на президента е доброволна, КС прекрати предсрочно пълномощията на Румен Радев като държавен глава

Конституционният съд прекрати правомощията на президента Румен Радев след като  установи, че  подадената от него …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване