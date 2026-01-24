Съдия Калин Калпакчиев: Преди да се пристъпи към подновяване на ВСС, трябва да се извърши значително изменение в Закона за съдебната власт.

На първо време трябва да се извади от чекмеджетата на министерството на правосъдието изцяло готовия проект, изготвен от екипа на съдия Юлия Ковачева.

Кризата на легитимността в българската съдебна система вече не може да бъде обяснена само с изтекли мандати, временни назначения или процедурни блокажи – това казва пред Mediapool съдия Калин Калпакчиев, бивш член на Висшия съдебен съвет и бивш председател на Съюза на съдиите в България.

Според него проблемът е много по-дълбок, защото е заложен в самия модел на управление на съдебната власт, който възпроизвежда политическата нестабилност вътре в системата.

Той бе един от малкото реформаторски гласове, докато бе член на ВСС, чийто мандат изтече през 2017 година.

„Състоянието на Висшия съдебен съвет и инспектората към него са следствие от кризата на политическата система, защото те са като скачени съдове и взаимно се инфектират. Това е заложено в конституционния модел на съдебната власт. Липсата на легитимност на административните органи на съдебната власт е следствие не само от изтеклите мандати, но най-вече от начина, по който тези органи се конструират и избират.“

По думите му формалното подновяване на състава на Висшия съдебен съвет не би решило проблема, ако се запази същата логика на кадрово формиране. Той подчертава, че промяна в конституционния модел изглежда нереалистична, което пренасочва фокуса към законодателството.

„Тъй като промяна на конституционния модел по отношение на ВСС е нереалистична, пробив може да се постигне чрез значително изменение в Закона за съдебната власт. Преди изобщо да се престъпи към подновяване на състава на ВСС трябва да се създаде изцяло нов модел за номиниране, оценка и избор на членовете му, както и да се отнемат значителна част от правомощията на органа за сметка на общите събрания на съдиите и председателите на съдилища.“

Въпреки институционалната парализа на кадровите органи, Калпакчиев отбелязва, че самото правораздаване не спира.

„Правосъдието се осъществява от съдията, така че ако временно кадровият орган не функционира, това няма да попречи съдебните дела да се разглеждат и решават. В Закона има механизми, които временно могат да компенсират липсата на кадрови орган„, казва съдията.

Според него проблемът е в култивирането на правен нихилизъм и ниски професионални стандарти в самата система.

Той посочва конкретна отправна точка за действие: „На първо време трябва да се извади от чекмеджетата на министерството на правосъдието изцяло готовия проект за изменение на Закона за съдебната власт, изготвен от екипа на съдия Юлия Ковачева. Работата по този проект трябва да бъде доведена до край.“

Според него реформата трябва да бъде постепенна и реална, а не формална.

„След това бавно и разумно трябва да се върви към избор на ВСС по изцяло нов начин, но без имитации и привидности. Правосъдието се осъществява от съдиите, не трябва да забравяме това. Затова трябва да развиваме техния професионализъм и придържане към високи етични стандарти. Има достатъчно механизми, които ако се използват умно, целенасочено и с постоянство, ще доведат до положителна промяна и в това отношение„, казва Калпакчиев.

Източник Медиапул