Бивш конституционен съдия защити властта, „Борда за мир“, „Домовата книга“, пита Радев какво се разбира под „мутри“

Абсолютно е законно присъединяването на България към Съвета за мир с мандат на правителството в оставка. Това обяви пред БНТ в предаването „Интервюто“ бившият конституционен съдия Румен Ненков.

„Беше абсолютно съобразено с Конституцията. Конституцията, виждам по форумите питат – „ама, как може правителство в оставка? Правителство в оставка, както и служебно правителство, те изпълняват всички функции на правителство. В Конституцията ясно е записано, че външната политика на страната се ръководи и се упражнява от правителството. Правителството, когато сключват някакъв международен договор, с който се засягат човешки права и има политически характер, го внася в парламента. Парламента има право да го одобри или не. А иначе, тук какво е, дали трябваше? Еми, първо, доколкото разбирам, ние малко влизаме гратис. Не се искат от нас пари.“

По отношение на това дали е ограничен изборът на президента Илияна Йотова кой ще бъде следващ служебен премиер, Ненков коментира:

„Първо, списъкът не е толкова кратък и второ – всички тези хора, това, че са политизирани, няма нищо лошо. Не може да бъдеш министър-председател и да си деполитизиран. Вие го нарекохте журналистите „Домова книга“, но в тази „Домова книга“ влизат много значими личности, които са получили доверие от парламента.

Ненко подкрепи мисленото, че във властта трябва да влизат само известни личности : “ А да не не би някой, който е световно неизвестен и изведнъж стане и после сключи договор, примерно сериозен, който да върже държавата да е по-добре?“

Убеден е, че „все някой ще се намери да поеме тази тежка участ да организира изборите“.

Ненков смята за невъзможна хипотезата всички потенциални кандидати за служебен премиер да откажат.

„Мен ми се струва, че това няма да се получи, защото все някой ще се съгласи. По-сложен беше въпросът от тези, които са получили мандата си, защото това е част от мандата, възможността да оглавиш правителство, които са били получили мандата си преди да бъдат въведени измененията в Конституцията, защото те, когато са били назначавани или избирани на съответните позиции, не им е било известно, че така ще бъде променена Конституция. Но аз вярвам, че това е твърде хипотетично.“

Бившият конституционен съдия подчерта, че Румен Радев не е спазил едно ключово обещание.

„Оставката на президента Радев е в рамките на Конституцията. Той фактически упражни своето право на избор, като предпочете вместо да довърши президентския си мандат да се отдаде на партийно ръководство и на партийна политика. Очевидно е, че неговите вече тежнения ще бъдат, неговите цели ще бъдат в представителство в парламента и евентуално в изпълнителната власт. А пък иначе оценката за неговото президентство е специално, аз смятам, че има какво да се иска. Аз по начало съм критичен. Интересуваше ме най-много съдебната власт. Един държавен глава, когато обещае нещо, трябва да го изпълни. Той каза, че ще предложи промени в Конституцията. Дори имаше едно заявление, че тези промени са готови. Само, че те не видяха бял сват, никой дори не ги прочете. Дори да се отхвърлят тези промени от парламента, те щяха да имат много силен политически отзвук. Цялата общност, правна общност, съдии, прокурори, следователи, а и извън тях, научната общност, можеха да ги подкрепят. Това щеше да има много силен ефект. И освен това, понеже стана дума за президента Радев, аз мисля, че той дължи едно обяснение, какво точно разбира под понятието „мутри“ и дали това е само олигархията, която се прилепва към всички политици и дали той ще прави политика без икономически кръгове около себе си.

На въпрос дали има очаквания, че някой може да се прилепи и към него, отговори: “ Както винаги е ставало до сега“