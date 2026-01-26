Президентът Илияна Йотова започва срещи за назначаване на служебно правителство
26.01.2026
2026-01-26
Президентът Илияна Йотова започва срещите си в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
На 27 януари Йотова ще проведе среща с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян. Разговорът е във връзка с процедурата за назначаване на служебен министър-председател от кръга лица, определени в домова книга.
В края на 2025 г. президентът Румен Радев проведе консултации с парламентарните групи, след като правителството на Росен Желязков подаде оставка.
Сега на държавния глава Илияна Йотова предстои да проведе срещи и разговори с тях и след това да обяви избрания от нея служебен премиер.
Тя може да избира измежду следните ръководители на институции – председателя на Народното събрание Рая Назарян; управителя на Българската народна банка Димитър Радев или подуправител на БНБ – Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков; председателя на Сметната палата Димитър Главчев или заместник-председател на Сметната палата – Маргарита Николова, Силвия Къдрева; омбудсмана или негов заместник – Велислава Делчева, Мария Филипова.
Според член 99, алинея 5 на Конституцията,
когато не е постигнато съгласие за образуване на редовно правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.
