Президентът Илияна Йотова започва срещи за назначаване на служебно правителство

Президентът Илияна Йотова започва срещите си в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

На 27 януари Йотова ще проведе среща с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян. Разговорът е във връзка с процедурата за назначаване на служебен министър-председател от кръга лица, определени в домова книга.

В края на 2025 г. президентът Румен Радев проведе консултации с парламентарните групи, след като правителството на Росен Желязков подаде оставка.

Сега на държавния глава Илияна Йотова предстои да проведе срещи и разговори с тях и след това да обяви избрания от нея служебен премиер.

Тя може да избира измежду следните ръководители на институции – председателя на Народното събрание Рая Назарян; управителя на Българската народна банка Димитър Радев или подуправител на БНБ – Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков; председателя на Сметната палата Димитър Главчев или заместник-председател на Сметната палата – Маргарита Николова, Силвия Къдрева; омбудсмана или негов заместник – Велислава Делчева, Мария Филипова.