Последни новини
Home / Законът / Президентът Илияна Йотова започва срещи за назначаване на служебно правителство

Президентът Илияна Йотова започва срещи за назначаване на служебно правителство

De Fakto 26.01.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 153 Прегледа

Defakto.bg

Президентът Илияна Йотова започва срещите си в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

На 27 януари Йотова ще проведе среща с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян. Разговорът е във връзка с процедурата за назначаване на служебен министър-председател от кръга лица, определени в домова книга.

В края на 2025 г. президентът  Румен Радев проведе консултации с парламентарните групи, след като правителството на Росен Желязков подаде оставка.

Сега на държавния глава Илияна Йотова предстои да проведе срещи и разговори с тях и след това да обяви избрания от нея служебен премиер.
Тя  може да избира измежду следните ръководители на институции – председателя на Народното събрание Рая Назарян; управителя на Българската народна банка Димитър Радев или подуправител на БНБ – Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков; председателя на Сметната палата Димитър Главчев или заместник-председател на Сметната палата – Маргарита Николова, Силвия Къдрева; омбудсмана или негов заместник – Велислава Делчева, Мария Филипова.
 Според  член 99, алинея 5 на Конституцията,  когато не е постигнато съгласие за образуване на редовно правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

 

About De Fakto

Проверете също

Доц. д-р Боряна Мусева: Най-голям срам би бил да ратифицираме Хартата на Съвета за мир.

На практика една държава (България) се подчинява на физическо лице (Доналд Тръмп), което представлява друга …

Прокуратурата на Кьовеши постигна условно осъждане на мениджър на българска компания за измама със средства от европейски фондове

Българският офис на Европейската прокуратура постигна осъдителна присъда  по разследване за измама със средства от …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване