Прокуратурата на Кьовеши постигна условно осъждане на мениджър на българска компания за измама със средства от европейски фондове

Прокуратурата на Кьовеши постигна условно осъждане на мениджър на българска компания за измама със средства от европейски фондове

De Fakto 26.01.2026 Законът

Defakto.bg

Българският офис на Европейската прокуратура постигна осъдителна присъда  по разследване за измама със средства от Европейския социален фонд и национално съфинансиране на стойност 66 750 евро. 

СГС осъди мениджър на българска компания одобри  споразумение между  защитата и прокуратурата, с което наложи  11 месеца лишаване от свобода, отложено с тригодишен изпитателен срок, както и глоба от над 500 евро.

Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване, съобщиха от Европейската прокуратура.

Според данните по делото измамата е осъществена чрез предоставяне на невярна информация пред Министерството на труда и социалната политика с цел неправомерно получаване на финансиране по линия на програми за насърчаване на заетостта. През 2021 г. дружеството е сключило договор с министерството в качеството му на управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

В хода на разследването е установено, че през 2021 и 2022 г. са били изготвени редица документи с фалшиви подписи и фиктивни трудови договори. По този начин е било създадено привидно доказателство, че са назначени служители и че проектът изпълнява заложените цели за осигуряване на заетост. Тези документи са били включени в отчетната документация, необходима за одобряване на окончателното плащане по проекта.

Разследването е проведено от Европейската прокуратура (EPPO), която има правомощия да разследва престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, включително злоупотреби с европейски фондове. От институцията подчертават, че подобни случаи подкопават доверието в програмите за подпомагане на заетостта и ощетяват както европейския, така и националния бюджет.

Съдебното производство продължава срещу втори обвиняем, участвал в извършването на престъплението в качеството на „управител на проекта“.  Очаква се съдът да се произнесе и по неговата отговорност след разглеждане на  делото.

