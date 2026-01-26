ВКС потвърди осъдителна присъда за купуване на гласове от кмета на с. Бата, усърдно защитаван от лидера на ГЕРБ

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Върховният касационен съд остави в сила осъдителната присъда на кмета на с. Бата Георги Георгиев от ГЕРБ за купуване на гласове през 2011 г. Кметът нашумя със страстната защита на лидера на партията Бойко Борисов, който по повод обвиненията на герберския кмет насочи гнева си към тогавашния вътрешен министър Бойко Рашков и сред привърженици заяви: С гол г*з таралеж ще мачка“.

Миналата година той посочи същия кмет като жертва на несправедливо обвинение в опит да отклони вниманието от скандалния арест на варненсккия кмет Благомир Коцев, както и да напомни сообственото си задържане за 24 часа.

„Ще ме чегърта и щял да се саморазправи тоя пияница! С гол г*ъз таралеж ще мачкаш – това мо’а да кажа! Нещастник такъв! Ще плашиш хората и ще ги арестуваш! Това да не ти е 44-година, бе!„, – заяви председателят на ГЕРБ Бойко Борисов в село Бата. (още за „изчегъртването“ най-долу)

Най-напред по обвинението за купуване на гласове Георги Георгиев бе оправдан от Райониня съд в Поморие за престъплание престъпление по пжвдшгнаотит еобивениня. (чл.167, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК).

Обратът настъпи, когато през 2024 г. окръжният съд в Бургас отмени оправдателната присъда и призна Георгиев за виновен,“ за това, че в началото на месец април на 2021 г. в с. Бата, общ. Поморие, при условията на продължавано престъпление, дал имотни облаги – парични суми в размер на 50,00 лева на С.Р., И.Ч., З.Б. и М.С., с цел да ги склони да упражнят избирателното си право на изборите за народни представители в полза на определена политическа коалиция“. Съдът не наложи кумулативно предвиденото наказание „Глоба“, както и наказанието „Лишаване от право да заема държавна или обществена длъжност“.

Кметът Георгиев бе оправвдан за придложени пари на още един жител на селото, както и че е извършил част от деянията чрез трето лице, признато за невиновно.

Окончателната присъда бе 10 месеца лишаване от свобода на кмета като отложи изпъланението присъдата по чл. 66, ал. 1 от НК за срок от три години – т.нар. условна присъда.

Жалба пред ВКС

Осъденият кмет обжалва наложена присъда от Бургаския окръжен съд пред ВКС с твърданията, че свидетелските показания по делото не са били достоверни, поиска отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане от въззивната инстанция, а като алтернатива – намаляване на наказанието.

Георгиев оспори решението на въззивния съд и заради липса на доказателства за полицейски натиск по делото, а защитата му се позовава на липса и на косвени доказателства за извършено престъпление, като отбелязва, че у подсъдимия не са намери вещи и предмети, свързани с обвинителната теза на прокуратурата.

Прокурорът от ВКП в съдебното заседание оспорва касационната жалба на кмета, като я счита за неоснователна. Твърди, че въззивната инстанция е изпълнила задълженията си по разкриване на обективната истина,

като е провела съдебно следствие, след което и след внимателен анализ на доказателствата по делото е постановила правилен и законосъобразен акт, без да е допуснала явна несправедливост на наложеното наказание.

Върховните съдии: Наказанието е достастатъчно снизходително

След запознаване с материалите по делото и депозираната касационна жалба ВКС намира, че оплакванията са неоснователни, а присъдата се явява правилна и законосъобразна.

Върховните съдии посочват, че окръжният съд в рамките на своите правомощия не се е съгласил с направените изводи от първостепенния съд. „Съставът на окръжния съд) е направил свой прочит на доказателствената съвкупност и въз основа на свои доказателствен анализ е стигнал до различни правни изводи,като съответно е установил виновността на дееца и неговата съпричастност към деянието, за което е бил обвинен“, казват те.

Установяват, че за всяко едно от оспорваните свидетелствания по делото съдът от окръжната инстанция поотделно е извършил преценка за достоверността и правдивостта им по време на досъдебното производство и пред инстанциите по същество, отелязват касационните съдии.

„Трябва да се отбележи, че съставът на окръжния съд се е позовал изцяло на показанията на свидетелите, депозирани при разпит пред съдия от съответния първоинстанционен съд, отбелязвайки, че по време на това процесуално – следствено действие показанията им не се отличават от тези, дадени преди това пред разследващите органи“.

„Доверил се е на свидетелстването пред съдия от първоинстанционния съд, която процедура всъщност е гаранция срещу възможен полицейски произвол и използване на непозволени полицейски практики при свидетелстване“, посочва върховният състав. „

И още: „Отхвърлил е клишираните изявления за полицейска принуда и свидетелстване по определен начин и това е въпрос на вътрешно убеждение, собствен прочит и анализ на доказателствата, който в никакъв случай не е превратен“.

Нещо повече е отбелязано в съдебното решение: Следвайки логиката на осъдения кмет, върховните съдии отбелязват, че е актуален и въпросът дали свидетелствата на „отреклите“ се свидетели

не заслужават конкретна наказателно-правна оценка и вниманието на държавното обвинение.

Но все пак, тъй като тези обстоятелства са извън обхвата на касационното производство, те само са отбелязани“, посочва съдебният състав.

Възраженията на касатора срещу този прочит ( на окръжната инстанция) представляват твърдения за необоснованост на съдебния акт, за която освен че липсват сериозни доводи, не съставлява по съществото си касационно

основание, както правилно отбелязва представителят на държавното обвинение, приема съдът.

Доколкото въззивната инстанция е изградила своето вътрешно убеждение въз основа на гласните доказателства, събрани по време на разпитите пред съдия от РС – Поморие, е безпредметно

да се обсъждат конкретизираните твърдения за часови разминавания при регистрирането на посещенията на свидетелите в съответното полицейско управление, а същото се отнася и за възраженията за нарушаване на забраната по чл.118, ал.2 от НПК, решават съдиите .

В заключение съдът приема, че атакуваната нова и осъдителна въззивна присъда е законосъобразна, с вярна правна квалификация на деянието от обективна и субективна страна. Акцентира, че не е допуснат превратен анализ и като цяло не са допуснати твърдените процесуални нарушения.

Освен това наказанието е достатъчно снизходително, определено, под минимума, предвиден в закона, без налагане на дължимата глоба и на лишаване от право да заема държавна или обществена длъжност.

Касационният състав е категрочен, че по – нататъшно смекчаване на наказанието на дееца не е възможно, особено при констатацията, че не е наложено ефективно изтърпяване на наказанието при такова явно нарушаване на избирателните права на българските граждани.

Окончателно ВКС приема, че атакуваната въззивна присъда следва да бъде потвърдена като я оставя в сила.

Решението не подлежи на обжалване.

Проваленото „изчегъртване“ не дойде само

Бойко Рашков беше вътрешен министър в две служебни правителства и едно редовно, като беше МВР министър в кабинета „Петков“. По време на престоя си в МВР обществото стана свидетел на рекордно намаляване на изборните измами, а по време на кабинета „Петков“ полицията арестува за едно денонощие Бойко Борисов, Владислав Горанов и пиара на ГЕРБ Севделина Арнаудова по сигнал за приемане на подкупи от Васил Божков.

Инициативата за задържането не беше на вътрешния министър, а арестът им бе обявен за незаконен.

Междувременно по доклад на Aгeнциятa зa дъpжaвнa финaнcoвa инcпeĸция в бившaтa Дъpжaвнa ĸoмиcия пo xaзapтa, стана ясно, че дъpжaвният бюджeт e бил oщeтeн c 556 872 283 лв. от неплатени такси от хазартна дейност. Дoĸлaдът бe пpeдocтaвeн нa пpoĸypaтypaтa, която остана без рeaĸция за хората от властта, а обвинението се насочиха само към хазартния бос Васил Божков, въпреки, че без помощта на властта, той не можеше сам да реши каквъв да е размерът на задълженията му към бюджета.

Разследването по твърденията на Божков, придружено с банкови документи, че под формата на „такса спокойствие “ е раздал на тримата 60 млн. лева, бе застопорено на фаза „дума срещу дума“.

Πpoĸypатурата oбиĸнoвeнo oбвинявaнава в “oбвинитeлeн yĸлoн”, в случая пoĸaзa обратното – ясен “oпpaвдaтeлeн yĸлoн” и изобщо не е чудно, че управляващото мнозинство ще държи на върха й когото иска и за колкото време му е нужно.