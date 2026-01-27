Предлаганият от ДАБ и МС проект на нов Закон за международната закрила ще блокира националната система за убежище

На 23 януари 2026 г. Министерският съвет публикува за обществено обсъждане внесения от Държавната агенция за бежанците (ДАБ) Законопроект за международната закрила, който да замени настоящия Закон за убежището и бежанците.

Проектът цели да отговори на задължението до 12 юни 2026 г. всички държави- членки на ЕС да въведат в сила разпоредби, за да синхронизират националните си закони с приетия през 2024 г. Пакт за убежище и миграция.

БХК изразява своето категорично мнение, че така публикуваният за обществено обсъждане Законопроект за международната закрила страда от лоша нормотворческа техника, неяснота, хаотичност и несистемно изложение на разпоредбите, както и многобройни и съществени празноти в уредбата относно ключови производства и

процедури, уреждани от Пакта на ЕС за миграцията и убежището.

Основното възражение обаче срещу законопроекта е, че той противоречи на чл. 27, ал. 2 и 3 от Конституцията, която гласи че :“условията и редът за даване на убежище се уреждат със закон“, тъй като убежището и международната закрила са различни правни режими.

Наред с това, предложеният от ДАБ проект влиза в конфликт и с чл. 288, ал. 2 от Договора за функицонирането на Европейския съюз, чл. 47, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 36, ал.1 от Указа за прилагане на Закона за нормативните актове.

Припомняме, че съгласно приетият от МС на 25 юли 2025 г. и комуникиран до Европейската комисия Национален план за изпълнение на Пакта, актуализиран на 4 декември 2025 г., България следваше да приеме изцяло нов Закон за убежището и бежанците до 31 декември 2025 г. В тази връзка със Заповед № Р-34 от 20.02.2025 г. на министър-председателя Росен Желязков към Държавната агенция за бежанците (ДАБ) е създадена Междуведомствена работна група за изготвяне на проект на нов закон в областта на убежището и бежанците.

На заседание на тази междуведомствена работна група, свикано от ДАБ на 7 ноември 2025 г., е представен Законопроект за международната закрила.

БХК обръща внимание, че след това заседание почти всички участващи министерства, ведомства и международни агенции са представили отрицателно становище по представения от ДАБ законопроект за международната закрила с препоръка за неговата цялостна преработка в нов законопроект за убежището и бежанците в съответствие с приетия от МС Национален план за изпълнение на Пакта.

Непонятно е защо въпреки тези категорични отрицателни становища на заинтересованите министерства, ведомства и международни агенции и явното му несъответствие с Националния план за изпълнение на Пакта, Държавната агенция за бежанците внася този законопроект за приемане в Министерския съвет, а Министерският съвет го приема и публикува за обществено обсъждане.

Становището на БХК е, че ако се пристъпи към внасянето на законопроекта в Народното събрание и приемането му в този вид, това ще блокира националната система за предоставяне на убежище и международна закрила и напълно ще осуети

изпълнението от страна на Република България на Пакта за миграция и убежище на Европейския съюз, което следва да започне на 12 юни 2026 г.